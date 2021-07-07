Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 июля: в регионе готовятся к ухудшению ситуации

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 7 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области не останавливается рост заболеваемости COVID-19. Он продолжается уже почти 3 недели. И пока нет предпосылок к стабилизации ситуации. Наоборот, в регионе готовятся к ее ухудшению. 7 июля в Волгоградской области выявили 236 случаев коронавируса, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня регион занимает 23-е место в стране по числу новых заболевших. Всего за пандемию ковидом заболели 64 205 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки в области 6 человек признали жертвами коронавируса. Смертность остается на одном уровне. Всего ковид унес жизни 1 565 волгоградцев.

Понемногу пошли вверх цифры по выздоровлению от коронавируса. 95 пациентов завершили лечение, победив вирус. С марта прошлого года от COVID-19 выздоровели 59 811 волгоградцев.

О том, что Волгоградскую область может ожидать ухудшение ситуации с коронавирусом, говорили в среду на клиническом совете. По его итогу были определены решения, которые должны помочь справиться с непростыми временами.