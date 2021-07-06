Эфир в помощь дачнику

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это целый образ жизни. Нормальный дачник - тот, кто все время стремится к лучшему. Казалось бы, грядки вскопаны и прополоты, рассада колосится, цветы благоухают, ягоды и плоды наливаются соком - сиди да радуйся… Но нет! Дачник будет добиваться совершенства в мелочах, пробовать новое, приближаться к идеалу

И его помощником в достижении этих целей становится обычный телевизор со специальными телеканалами и программами. Рассказываем, какие передачи подскажут, как лучше обустроить дом и дачу, подобрать материалы, улучшить дизайн, как ухаживать за садом и собрать с огорода большой урожай.

Телеканал «Усадьба» посвящен жизни за городом со всеми ее возможностями, прелестями, вызовами и удовольствиями. Практически все программы канала - внятная, хорошо снятая экспертная помощь дачнику: неважно, новичку или огороднику с большим стажем. Так, в передаче «Огород круглый год» ведущие рассказывают, показывают и объясняют, как лучше заботиться об огородных и садовых культурах и почему. Тем, для кого дача - прежде всего эстетическое удовольствие, будет полезна программа «Цветники», рассказывающая об особенностях декоративных растений, условиях, которые для каждого из них более приемлемы, их сочетаемости, капризах и возможностях, или «Идеальный сад», «Сад своими руками», а также «Возрождение сада», посвященные ландшафтному дизайну и организации пространства на загородных участках. Есть передачи о том, как переработать и использовать дары земли: готовка, флористика, фитокосметика - про все это канал создал отдельные программы.

Канал «Бобер» также поможет и урожай вырастить, и садовую дорожку уложить, и мансарду обновить, и тургеневскую беседку обустроить. Манера канала - легкая, веселая, юморная: тяжелая работа по саду и по дому в передачах делается как будто между прочим. «Дачные феи» - вечно спорящие (конструктивно) добрые волшебницы сада с разным взглядом на то, как «правильно». Построенная на их антагонизме программа о заботе о растениях дарит любому веру в себя. Главное, - не лениться и совершать задуманное. Программы «Фазенда» и «Моя счастливая дача» - о том, как обустроить или переустроить загородный дом: какие неочевидные и простые решения позволяют сделать пространство более функциональным, ремонт - недорогим, а дом - уютным. «Идеальный ремонт» поможет в обустройстве дома, создании удобного и подходящего хозяевам интерьера. Герои программы - известные актеры, художники, политики. Все разные, но объединенные любовью к даче. Команда архитекторов, ландшафтных дизайнеров и стилистов преображает жизненные пространства под каждого героя, а зрителю есть чему поучиться.

Канал «Загородная жизнь» - для тех, кто за городом надолго. Авторы канала стараются максимально углубиться в сельскую жизнь. На канале идут цик- лы программ про земледелие, животноводство, а также строи-тельство, обустройство частного загородного дома и сада. В спокойном пасторальном ритме. Почти сказочные названия: «Загородные премудрости» (проблемы в саду решаем постепенно, любое «волшебство премудрое» - просто техника и смекалка), «Садовый рай» (о том, как просто сделать из любого пустыря цветущий уголок), «Ландшафтные хитрости» (про возможности растений и камней, о которых вы не подозревали), «Живой дом» (от цыпленка до зубра: программы обо всех, кто может жить рядом с человеком за городом), «Беззаботное хозяйство» (как организовать почти натуральное хозяйство при минимальных расходах и хлопотах). А также масса передач о том, как сделать жизнь еще ярче и красивее своим трудом и честным ремеслом.

О том, как загородная жизнь устроена в зарубежных странах, расскажет канал HGTV (Home&Garden TV). Есть ряд программ, посвященных ландшафтному дизайну. Например, «Дворовый переворот». Большинство программ посвящено переделкам: адаптациям старых неудобных, заброшенных или просто малофункциональных домов под потребности нормальных людей: «Несносный ремонт, надежные стены», «Спасение ветхих зданий: скорая помощь», «Охотники за международной недвижимостью» и еще ряд передач, во многих из которых сюжет основан на том, что приезжают люди в дом, а жить в нем нельзя. И нужно в определенных условиях - временных, материальных, национальных - переделать дом под себя. На канале можно поучиться планированию ресурсов и времени. Канал дает не только практические советы, но и переосмысление отношения к выгоде, оседлости, возможностям адаптации в разных условиях и т. п. Канал без паникерства рассказывает о подвохах, которые могут ожидать хозяина или покупателя недвижимости. И девиз канала - «Даже самый старый дом заслуживает новой жизни!».

Все каналы доступны в основных пакетах «Спутникового ТВ» МТС. Кстати, оператор предлагает еще и удобную для дачников опцию: объединенные пакеты спутникового телевидения с мобильным интернетом или с голосовой связью. Для горожан, не представляющих своей жизни вне Сети, важно найти оптимальное решение, которое не изменит привычного ритма жизни и позволит в полной мере посвятить себя даче.

Узнать условия подключения можно по телефону 8 (917) 184-53-12 или в розничных магазинах оператора.