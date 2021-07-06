Переболевшие коронавирусом волгоградцы начали получать QR-коды на почту

Чтобы получить сертификат о перенесенном коронавирусе, не надо идти в поликлинику. Теперь они приходят на электронную почту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Волгоградской области, которые переболели коронавирусом, начали получать на электронную почту сертификаты о перенесенном заболевании. Об этом «КП-Волгоград» сообщили читатели. Электронные сертификаты присылает портал Госуслуги. Они действуют в течение полугода и содержат QR-коды, который позволяет быстро подтвердить, что человек болел COVID-19.

Такие сертификаты стали приходить переболевшим COVID-19 волгоградцам

В сертификате также есть информация о заболевании, в каком медучреждении пациент был на учете и когда завершил лечение, а также личные данные – фамилия, имя, отчество, возраст, пол, паспорт и снился. При этом волгоградцы получают документы на двух языках – русском и английском.

Ранее комитет здравоохранения Волгоградской области сообщал, чтобы получить медотвод от вакцинации против коронавируса, переболевшие граждане должны обратиться в поликлинику по месту жительства. При этом наличие собственных антител к ковиду не является противопоказанием для иммунизации. Если человек желает сделать прививку после болезни, он может это сделать и раньше, чем через полгода. До сих пор ученные не пришли к выводу, какое количество антител реально может обезопасить от заражения коронавирусом.

- Говорить о том, что наличие какого-то количества антител в крови защитит от циркуляции настоящего вируса, это заблуждение. Нет четких доказательств и интерпретации цифр и количества антител. Эти исследования только проводятся. Поэтому вакцинация и ревакцинация проходят без проведения исследования на антитела, - рассказал на брифинге оперативного штаба председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

В регионе обязательная вакцинация пока не началась. Однако губернатор Андрей Бочаров поручил областному Роспотребнадзору и облздраву разработать предложения по началу обязательной иммунизации чиновников и работников сферы услуг. Сертификат о перенесенной в течение полугода болезни может стать медотводом от прививки от ковида.

Отметим, в Москве и Санкт-Петербурге ввели систему QR-кодов для посещения ряда общественных мест. Так в столице они нужны для похода в кафе, ресторан или на массовые мероприятия. По QR-коду можно определить, переболел человек ковидом в течение шести месяцев, сделал прививку или имеет отрицательный ПЦР-тест. Такие же правила ввели для туристов, которые хотят отдохнуть на курортах Краснодарского края. С 1 июля на Черное море не пускают без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.