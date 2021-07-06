Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 июля: за сутки зболели 218 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 6 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За сутки в России выявили 23 378 случаев COVID-19, из этого числа на Волгоградскую область приходится 218 заболевших. 6 июля регион занимает 26-е место в стране по количеству новых заразившихся, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Стремительный рост заболеваемости в Волгоградской области продолжается. Из-за новых более агрессивных штаммов коронавируса власти и медики готовятся к худшему. Число коек в инфекционных госпиталях в регионе увеличат до 8000. За всю пандемию COVID-19 заболели 63 969 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Третий день подряд в Волгоградской области фиксируется одно и то же число смертей от ковида. за последние сутки скончались 7 волгоградцев. Всего пандемия убила уже 1 559 жителей региона.

Немного увеличилась выписка пациентов с выздоровлением. Если накануне покинули ковидные стационары или закрыли домашние больничные 65 волгоградцев, то сегодня победивших коронавирус 86 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе составляет 59 716 жителей.

В Волгоградской области, по оценке специалистов, еще не наступила третья волна пандемии. Но ее не избежать. Так считает заместитель главврача Волгоградской областной инфекционной больницы №1 Александр Алюшин. Он отметил, что теперь в реанимации ковидных госпиталей чаще попадают молодые люди без хронических заболеваний.

Медики отмечают, что главный способ уберечь себя от заболевания коронавирусом - вакцинация. Также гражданам, которые сделали прививку от ковида полгода назад, стоит проходить ревакцинацию. Что касается медотвода от иммунизации, то им для переболевших пациентов является выписка из больницы или справка из поликлиники. Об этом рассказали в облздраве.