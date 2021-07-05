В Волго-Ахтубинской пойме завершается строительство водопропускного сооружения

Фото: Ирина СИМОНОВА

В поселке Сахарном Среднеахтубинского района Волгоградской области завершается строительство водопропускного сооружения (ВПС). Готовность объекта на данный момент составляет порядка 90%. Идет подготовка к укладке щебеночного покрытия на переезде.

Объект, включенный в регпроект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» поможет заполнить близлежащие протоки и озера во время паводка, что поможет лучше обеспечить местных жителей водой.

С 2014 года в Волгоградской области идет оздоровление Волго-Ахтубинской поймы, расчистка русел рек и других водоемов, строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Только за последние три года на территории уникального природного парка возведены уже 28 ВПС. Сейчас помимо водопропуска в Сахарном завершается работа еще на 18 таких объектов. К 2024 году число новых ВПС в регионе вырастет до 72.

Строительство гидротехнического сооружения по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы станет уникальным за всю историю Советского Союза и России экологическим проектом. Его руководству страны представил губернатор Андрей Бочаров. Объект улучшит не просто качество воды, но и в целом условия жизни всего юга России и будет способствовать сохранению уникальной экосистемы поймы.

Отметим, что в 2021 году выше ГЭС (в районе села Верхнепогромного) от Волги до Ахтубы должны вырыть водопропускной канал длиной 32 километра, глубиной 12 метров и шириной 100 метров. Затем вода будет проходить через гидроэлектростанцию. Она поступит в лиман, который образуют на реке Ахтубы с помощью двух плотин. Одна расположится неподалеку от острова Зеленый, а другая ближе к границе с Астраханской области. Первая не позволит воде уйти в Волгу, а вторая даст возможность направить ее в Астраханскую область. В зависимости от времени года можно будет менять отметку лимана. Это обеспечит самотечную подачу воды в пойму. Расход в лиман планируется от 165 до 1000 кубических метров в секунду.

– Таких масштабных мероприятий для поддержания экологического баланса и сохранения Волго-Ахтубинской поймы не планировалось никогда, – отметил председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко. – Финансовые возможности для строительства ГТС и расчистки водных объектов дает региональный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Важно, что подход комплексный - гидротехническое сооружение у хутора Сахарного - лишь одно из звеньев взаимосвязанной системы.

Ожидается строительство еще нескольких десятков подобных объектов по всей пойме.

Фото: Ирина СИМОНОВА

– Я общался с местными жителями – все надеются, что катастрофические безводные годы больше не повторятся. Если в ериках и озерах при помощи ГТС после паводков будет поддерживаться необходимый уровень воды, то значит, будут наполнены колодцы и скважины, – подчеркнул Савченко. – Люди смогут полноценно вести хозяйство, кормить семьи. Ведь Волго-Ахтубинская пойма – это не только природный оазис, но и дом для сотен жителей хуторов и поселков.

СПРАВКА «КП»

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» расположен в северной части Волго-Ахтубинской поймы – одной из крупнейших в мире речных долин, образованной рекой Волгой и ее большим рукавом Ахтубой, на территории трех районов Волгоградской области: Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского.

Природный парк создавался с целью обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности людей путем восстановления и сохранения природной среды, коренного улучшения экологической обстановки в Волго-Ахтубинской пойме.