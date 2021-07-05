Проект нового парка в Котельниково прошел техническую экспертизу

Фото: Ирина СИМОНОВА

Самые значимые моменты истории своей малой родины жители хотят воплотить в новом историко-культурном объекте – парке «Аксайская Дубрава».

Достижения современности и свершения героев прошлых лет – воинов-освободителей Котельниково в годы Великой Отечественной войны, атаманов казачества, деятелей культуры и искусства будут отражены в конструктивных элементах современного паркового комплекса. Новый парк планируется построить в «Дубовой роще» - новом жилом районе, который строит для семей сотрудников градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Проект Парка Героев, созданный администрацией Котельниковского городского поселения при поддержке ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», заявлен к участию во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2021 году».

Первым заделом будущего парка стала Аллея Героев, высаженная жителями города Котельниково. Саженцы приобрели на пожертвования активистов, которые во время субботника высадили деревья и оставили свои имена на памятных табличках.

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству парка «Аксайская Дубрава» прошла техническую экспертизу. Сейчас создатели концепции и проекта парка ждут заключение комиссии Минстроя РФ по качеству проекта в августе 2021 года

Горожане верят в победу своего проекта и готовы приложить все силы, чтобы достижения их прадедов получили достойное продолжение в настоящем и будущем «Котельниково – Земли Героев».