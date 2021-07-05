Цифровой регион: план развития Волгоградской области

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Встреча стала следующим шагом в развитии сотрудничества, соглашение о котором подписали президент компании Михаил Осеевский и глава региона на Петербургском международном экономическом форуме месяц назад, 3 июня 2021 года. В числе инициатив, предлагаемых к реализации, проекты в социальной сфере.

Это умное освещение улиц и общественных мест в населенных пунктах, которое экономит до 60% потребляемой электроэнергии и уже запущенно во многих городах на Юге. Создание единой региональной платформы ЖКХ обеспечивает автоматизацию всех процессов и их прозрачный контроль как со стороны надзорных органов, так и населения. Модернизация автоматизированных систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций и развитие систем видеонаблюдения с видеоаналитикой в рамках федеральной программы «Безопасный регион», которая помогает профилактике и раскрытию правонарушений, способны значительно повысить защищенность граждан.

«Следуя принципам федеральной программы “Цифровой регион”, мы подходим к задаче по экосистемному принципу. При выборе необходимых решений и разработке технологий мы ориентируемся на защищенность жизненно важных приоритетов населения, контроль управления муниципальным и региональным хозяйством с помощью цифровых данных и удовлетворенность жителей стандартами качества городских пространств», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком».

Сегодня в области уже работает «Система – 112» для обеспечения вызова гражданами экстренных оперативных служб по единому номеру. В сфере регионального образования национальный цифровой провайдер создал и внедрил комплексную информационную систему ГИС «Образование», объединяющую в единую информационную систему все образовательные организации в регионе. Ежемесячно к ней подключается более четырех миллионов пользователей. Совместно с органами власти компания отцифровала и подключила к общероссийскому порталу «Госуслуги» 65 наиболее актуальных для населения услуг.

«Ростелеком» реализует федеральные проекты по цифровизации ключевых отраслей страны, и в Волгоградском регионе мы используем всю нашу наработанную экспертизу и опыт, чтобы точечно внедрять те технологии, в которых население наиболее остро нуждается. В первую очередь мы стремимся охватить образование, медицину, ЖКХ и социальную безопасность, как наиболее важные сферы, от которых зависит жизнь наших сограждан. Чтобы обеспечить их эффективность и учесть все потребности, работа ведется в тесном взаимодействии с командами экспертов из органов региональной и муниципальной власти. Встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым подтвердила, что мы идем правильным путем», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Сегодня около 50% домохозяйств в Волгоградской области охвачены оптической инфраструктурой «Ростелекома». Компания в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) подключила около 200 точек бесплатного доступа по технологии Wi-Fi в 140 населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. В этом году национальный цифровой провайдер приступит к реализации федеральной программы УЦН 2.0, согласно которой будет охватывать сотовой связью малые и удаленные поселки и села в регионе, где нет современной связи. В период пандемии специалисты «Ростелекома» подключали и настраивали работу колл-центров для всех органов власти, задействованных в работе с населением.