Общественность в панике: волгоградцы переживают из-за возможной коммерческой застройки у Мамаева кургана

О судьбе территорий вокруг Мамаева кургана поговорили на пресс-конференции 5 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судьба территорий вокруг Мамаева кургана стала главной темой обсуждения на пресс-конференции 5 июля с участием общественников. В том числе председатель реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников озвучил волнующий многих вопрос: отдадут ли под застройку земли вокруг главной высоты России?

О том, что такой проект существует, Валерий Котельников рассказал неделю назад.

«Министерством культуры РФ согласовывается, либо уже согласован, проект новых зон охраны Мамаева кургана, согласно которому вся территория отдается под зону застройки. Под строительство отдается свыше 90% нынешней зоны охраняемого природного ландшафта. Место последнего боя Сталинградской битвы на западном склоне Мамаева кургана вместо музеификации территории отдается под коммерческую застройку».

Общественники опасаются, что вокруг Мамаева кургана могут вырасти жилые дома и объекты общественно-делового назначения с целью повысить инвестиционную привлекательность города. Однако общественники сетуют – проект никто не видел, поэтому что точно построят – неясно. Отсюда и волна негодования.

Ранее представители музея-заповедника «Сталинградская битва» попросили не путать место, где находится мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» и склоны, на которых шли ожесточенные бои с охранными зонами, прилегающими к главной высоте России.

«Никакой застройки, в том числе возведения жилой либо коммерческой недвижимости на данных территориях не планировалось и не планируется, равно как и переноса границ этих территорий», - прокомментировали в музее-заповеднике.

Глава реготделения написал заявление и потребовал обсудить на федеральном научно-методическом совете, насколько компетентен проект.

- В федеральном законе прописано, что экспертиза должна публиковаться. Но там не написано о том, что проект тоже должен публиковаться. Практика регионов России показывает, что проект не публикуется вместе с экспертизой. На мои неоднократные просьбы я получаю категорический отказ без каких-либо оснований. Такой нонсенс. Я так понимаю, что при публикации проекта аргументы были бы более весомыми, чем сейчас, - сказал Валерий Котельников.

Общественники подчеркивают, что в этом вопросе нет прозрачности и интересы застройщика могут быть выше мнения волгоградцев.