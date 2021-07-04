Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 июля: за две недели заболеваемость выросла вдвое

Актуальная информация о коронавирусе за 4 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом волгоградцев растет с каждым днем. Как сообщили «КП-Волгоград» специалисты портала стопкоронавирус.рф, только за сутки прирост составил 7,2%. Если 3 июля ковид подтвердили у 181 волгоградца, то 4 июля – у 194-х. А за последние две недели количество инфицированных выросло вдвое (20 июня вирус диагностировали у 97 пациентов). В 85 регионах России выявлено 25 142 случая COVID-19. У 13,6% болезнь протекает бессимптомно. Волгоградская область занимает 31-е место по распространению коронавируса. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 июля 2021 года

Растет в стране и смертность.

Фото: стопкоронавирус.рф.

- За сутки зафиксировано 663 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 137 925 человек, - сообщили эксперты.

В Волгограде и области ковид за сутки убил 7 человек. Отметим, что это данные примерно месячной давности, так как для точного установления причины смерти необходимо время.

Фото: стопкоронавирус.рф.

На фоне значительного прироста числа заболевших количество выздоровевших значительно ниже: сегодня больничные листы закрыли 67 волгоградцев.

Жителей региона настоятельно просят пройти вакцинацию. Она состоит из двух этапов, препараты вводятся бесплатно в прививочных центрах, ТЦ, поликлиниках.