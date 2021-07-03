В Волгоградской области внук отнял квартиру у пережившей бомбежку Сталинграда бабушки

Внук был несколько раз судим, но уголовное дело за мошенничество с квартирой бабушки до суда не дошло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ради собственной выгоды некоторые граждане готовы обманывать даже своих родственников, причем пожилых и на огромные суммы. В городе Волжский местный житель попросил свою бабушку Валентину Чумакову стать поручителем по кредиту. Егор Кудрявцев рассказал, что берет в банке один миллион рублей. Пожилая женщина, которая пережила Сталинградскую битву, а также смерть мужа и своих детей, поверила и согласилась. Но на самом деле внук привел бабушку на переоформление квартиры, рассказал «КП-Волгоград» адвокат Валентины Чумаковой Николай Шаповалов. После этого жилая площадь в Волжском была несколько раз перепродана.

ОБМАНУЛ БРАТА, ДОБРАЛСЯ ДО БАБУШКИ

- У Валентины Чумаковой сын умер своей смертью сын, а дочь с мужем погибли в автокатастрофе. Также женщина потеряла своего супруга. От дочери у Валентины Павловны осталось 2 внука – один хороший, а другой как обычно. Старший – Егор Кудрявцев – был по малолетству судим за наркотики. Вышел из тюрьмы и ударился во все тяжкие. Начал заниматься мошенничеством, - рассказал Николай Шаповалов.

Егор обманул своего брата. У них обоих была наследственная квартира. Старший брат сделал родственника своим поручителем по кредиту, который не платил. За долги Егора Кудрявцева жилплощадь брата была отобрана. Несколько лет назад Егор Кудрявцев вышел из тюрьмы и пошел якобы просить о помощи бабушку, чтобы она стала поручителем по кредиту. Иначе его снова посадят в тюрьму.

- Бабушка, пережившая смерть мужа и двоих детей, согласилась. Она думала, что выступает в качестве поручителя, а внук привел ее в Росреестр и переоформил в ее присутствии квартиру. За это он получил миллион, - отметил адвокат Николай Шаповалов.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАКРЫЛИ

Адвокат рассказал, что давно занимается этим делом. Удалось добиться возбуждения уголовного дела. Но в это время квартиру Дитя Сталинграда переоформили еще раз. Валентина Чумакова по-прежнему в ней живет, но принадлежит она третьим лицам.

- Люди, которое это совершили, все прекрасно понимают. Бабушке уже 82 года. И сколько ей осталось жить? Сейчас эти люди потерпят еще несколько лет, а после ее смерти у них все будет хорошо, - отмечает Николай Шаповалов.

В 2019 году уголовное дело было закрыто Главным управлением МВД России по Волгоградской области за отсутствие состава преступления.

- Якобы у Егора Кудрявцева отсутствовал злой умысел, - добавил Николай Шаповалов.

ОБРАЩЕНИЕ К БАСТРЫКИНУ

При этом внук Валентины Чумаковой имел несколько судимостей за мошенничество, совершенные в Волгограде и Волжском. Адвокат пожилой волжанки отметил, что эта ситуация похожа на обман вдовы и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова. Он также добавил, что будет продолжать добиваться справедливости. В ближайшие дни адвокат направит письмо, подписанное пережившей бомбежку Сталинграда женщиной, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«КП-Волгоград» обратилось за комментарием в Главное управление МВД России по Волгоградской области.