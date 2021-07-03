Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 июля: заболеваемость растет на фоне повышенного спроса на вакцинацию

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 3 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. За последние сутки в стране выявили 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Последний раз такие цифры были в январе. В Волгоградской области 3 июля ковид подтвердился у 181 жителя, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Заразившихся волгоградцев с каждым днем становится все больше. И это на фоне повышенного спроса к вакцинации от COVID-19, который отмечают медики. Накануне в области привилось рекордное число волгоградцев. А за всю прививочную компанию завершили иммунизацию 319 тысяч человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За все время пандемии вирус подхватили 63 350 волгоградцев. Смертельным ковид стал для 1 538 жителей области. 3 июля жертвами коронавируса стали 8 пациентов.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным Яндекса

Завершили лечение с выздоровлением от COVID-19 в субботу 88 волгоградцев, которые были выписаны из ковидных стационаров или с домашних больничных. С марта прошлого года победили вирус, по официальным данным, 59 493 жителей Волгоградской области.

В Волгоградской области, как и по всей России, ситуация с коронавирусом ухудшается. Возможны случаи, когда вирус ввозится из-за границы. В оперштабе напомнили волгоградцам о правилах возвращения из-за границы. Гражданам, в частности, нужно сдать ПЦР-тесты и заполнить анкету на Госуслугах.