Елена Исинбаева отдала свою дочь в одну из лучших теннисных школ в мире

Елена Исинбаева и сама берет в руки ракетку. Фото: инстаграм

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева с малых лет приучает своих детей к спорту. Две недели назад она вместе с дочерью и сыном уехала из Волгограда на Лазурный Берег, где 7-летняя Ева пошла в одну из самых известных в мире теннисных школ - Академию Муратоглу.

- Меня ждут чудесные 3 недели с детьми, - делится Елена Исинбаева с подписчиками в своем инстраграме и считает, что дети - это лучшая инвестиция.

Теннисная академия Муратоглу расположена в 15 минутах от аэропорта Ниццы и в 10 минутах от Канн, на территории технопарка «София-Антиполис». На площади в 12 гектаров есть 4-звездочный отель, 34 корта и вся необходимая инфраструктура для занятий спортом и отдыха, даже бассейн здесь сделали в форме ракетки. Это проект тренера Патрика Муратоглу, одной из воспитанниц которого стала Серена Уильямс.

- Мы в теннисном раю, - так отзывается Исинбаева о школе.

Занятия теннисом в академии Муратоглу очень интенсивные. Спортсменам здесь приходится нелегко.

- Откровенно, не знала чего ожидать, - признается олимпийская чемпионка. - Много читала о Патрике Муратоглу, о его методике тренировок и процессе в целом, изучала истории его игроков. И мы с супругом пришли к выводу, что важно попробовать силы Евы именно здесь.

По словам Елены, на одном корте в теннисной школе занимаются максимум 4 человека. Тренировки идут каждый день и длятся 4,5 часа. В программе не только игровые тренировки, но и упражнения на реакцию, скорость, силу и ловкость, эстафеты и командная игра. Олимпийская чемпионка внимательно следит за занятиями дочери, все записывает и признается, что ей самой все это очень знакомо.

- Начинаются тренировки у Евы в 07:30. Подъем в 06:00. Так как ещё и сыночек рядом, то время беру с запасом. На завтрак овсянка, обоим, без обсуждения. Перед тренировкой 15 минутная разминка обязательно. 3 часа теннис + 1.5 часа физическая тренировка. И меня очень радует, что 10 -15 минут после каждой тренировки делают упражнение на расслабление и растяжку. Готовят реальных профессионалов, - комментирует увиденное Исинбаева. - Да, с таким подходом я верю в результат своей труженицы! Вообще большой теннис - удивительный мир. Хочется его постичь, но только теперь через успехи и результаты любимой доченьки!

Елена всерьез думает о теннисной карьере для семилетней Евы и делится с подписчиками успехами дочки. Что будет дальше, семья еще не решила.

- Жизнь ставит перед выбором. От того, какое решения примем, будет зависеть будущее, - признается Исинбаева.

А младшего сына, Добрыню Никитича, Елена мечтает видеть великим хоккеистом. О желании отдать его именно в этот вид спорта знаменитая легкоатлетка говорила уже не раз. Правда, младшему сыну Елены пока три года.

Напомним, из-за допингового скандала, развернувшегося вокруг российских легкоатлетов, спортсменка не смогла выступить на олимпиаде в Рио и оставила большой спорт. После рождения сына Исинбаева несколько месяцев жила в Монако, но после вернулась в родной Волгоград. Сейчас много занимается делами МОК, своего благотворительного фонда и, конечно, семьей. Спортсменка признается, что быть мамой двоих детей не так уж просто. Хотя она все же находит время на себя, берет уроки живописи и мечтает устроить выставку собственных картин.

Пару лет назад Елена пожаловалась главе государства на состояние спортшколы в Волгограде, где занимается ее дочь. После в здании сделали полномасштабный ремонт. Просила чемпионка и о развитии детского спорта в целом. А ее фраза «Ваша задача, наша цель», сказанная на Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте страны, стала уже крылатой.

Дочь другой волгоградской олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой Анастасия Матвеева пошла по стопам мамы. Она также стала легкоатлеткой, а накануне выиграла бронзовую медаль первенства России в секторе для тройного прыжка. Именно в этой дисциплине Татьяна Лебедева занимала второе и третье места на Олимпиадах в Сиднее и Афинах соответственно.