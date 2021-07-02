В Николаевске появятся «Белый берег» и новый «Космос»

Так будет выглядеть Белый берег. Фото: проект.

У города Николаевска Волгоградской области интересная история и знаменитые уроженцы. В этом году у его жителей появятся новые любимые места. Осенью во всей красе должен предстать многофункциональный ландшафтный комплекс «Белый берег» на городской набережной. Дождался обновления и Центр культурного развития «Космос».

Проект «Белый берег» в прошлом году стал победителем IV Всероссийского конкурса в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Его идея появилась после того, как сделали берегоукрепление. Парк будет в двух уровнях. На берегу обустраивают зоны отдыха для детей, молодежи и людей старшего возраста. Здесь будут велосипедные дорожки, фонтан, качели, кафе и сцена. Горожане смогут прогуляться, отдохнуть, поучаствовать в различных мероприятиях, заняться спортом, взять в прокат ролики и велосипеды. Сейчас подрядчик обустраивает велосипедные и пешеходные дорожки, прокладывает кабели для системы освещения.

Работы должны завершить осенью. Фото: Ирина Симонова

По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона Олега Савченко, это прекрасный пример того, как нацпроекты помогают воплощать в реальность даже самые масштабные и дорогостоящие идеи жителей. Также политик привел в пример Центр культурного развития «Космос», где идет масштабная реконструкция. Обойдется ремонт в 20 миллионов рублей. Средства на обновление выделили по региональному проекту «Культурная среда». Всего в 2021 году по проекту «Культура малой Родины» в Волгоградской области капитально отремонтируют десять домов культуры.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

- Финансирование из бюджетов разных уровней в рамках национальных и региональных проектов идет на конкретные дела. Это не просто цифры и отчеты на бумаге. Это уютные скверы с необычными дизайнерскими решениями, зеленые дворы с современными детскими площадками, красивые набережные, сияющие свежим ремонтом сельские дома культуры. Это то, что преображает нашу повседневную жизнь. То, что делается для людей и с душой, - подчеркивает Олег Савченко. - Не зря Минстрой России включил Волгоградскую область в число лидеров по формированию комфортной городской среды. Опыт благоустройства пространств в Волгограде, Волжском, Фролово и Николаевске вошел в специализированный федеральный реестр и рекомендованы к тиражированию.