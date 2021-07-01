Будь «ПРОФИ»: топ-менеджеры «Ростелекома» на Юге записали подкасты о карьерном успехе

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Руководители национального цифрового провайдера рассказали о своей работе, карьерном пути и жизненных принципах, которые им помогли добиться успеха.

Миссия подкастов «ПРОФИ» — содействовать профессиональному развитию и формированию нужных компетенций молодых людей в цифровую эпоху.

В проекте приняли участие директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» Анна Роднова, директор департамента организационного развития корпоративного центра компании Павел Бугаев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами на Юге Константин Боженов, финансовый директор Андрей Нечепуренко, экс-директор макрорегиона «Юг» Денис Лысов и нынешний директор «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

«Первый сезон подкастов “ПРОФИ” вызвал у слушателей большой интерес, поэтому для второго сезона требовались герои, которые могли бы интересно продолжить и развить тему. И мы подумали, что опыт топ-менеджеров “Ростелекома” будет как нельзя кстати. Компания динамично развивается, ведет бизнес во всех сегментах, от госсектора до микропредприятий, оказывает широкий спектр цифровых услуг, внедряет инновации, которые признаются лучшими на международном уровне. Все это было бы невозможно без талантливых и опытных управленцев. И мы не ошиблись. Каждый из участников поделился уникальным видением карьерного развития и дал советы, как добиться успеха. Уверена, что они будут полезны как начинающим, так и опытным профессионалам», — рассказала Алена Чавычалова, автор проекта.

Во втором сезоне организаторы решили не ограничиваться только аудиоверсией подкастов и записали с каждым из героев видеоинтервью. Эти ролики доступны на YouTube-канале «Цифровой Юг».

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

«Мир стремительно меняется, и умение соответствовать и управлять этими изменениями сегодня очень важно для профессионалов любой сферы и профессии. “Ростелеком” выступает в авангарде цифровизации страны и дает обществу не только цифровые технологии и решения, но и также знания и опыт, которые могут способствовать его развитию. Уверен, что подкасты найдут своих слушателей и помогут им улучшить их карьерную ситуацию», – подчекрнул Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Диалог с героями подкастов построен таким образом, чтобы быть максимально полезным и интересным для широкого круга профессионалов вне зависимости от сферы их деятельности. В процессе интервью обсуждались актуальные вопросы, такие как лидерство, универсальные гибкие навыки, так называемые soft skills, построение команд, постановка и достижение целей, мотивация и многое другое. Кроме того, каждый участник поделился и личной стороной профессиональной жизни, рассказав о своем восприятии работы и карьерного пути.

«В цифровую эпоху в центре все равно останется человек, потому что его роль определяющая. Своим участием в серии подкастов мы хотели показать, что за большими цифрами и глобальными процессами стоят не машины, а люди со своими мыслями и эмоциями. Мы постарались передать не просто опыт, но его осмысление, основанное на универсальных принципах. И мы будем рады, если зрители и слушатели смогут применить полученные знания на практике и добиться своих жизненных целей», — подчеркнул Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Выпуски второго сезона подкастов «ПРОФИ» доступны на платформе Яндекc.Музыка, Google Podcast и SoundCloud. Следить за новостями проекта можно на странице в Instagram @profi.cast и на YouTube.

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