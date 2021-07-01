Научное сотрудничество ВолГУ и ООО «РИТЭК»

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Стороны договорились о взаимодействии в сфере науки и образования, реализации совместных исследовательских проектов и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Российская инновационная топливно-энергетическая компания (РИТЭК) - научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ», специализирующийся на разработке, испытаниях и внедрении новых технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов и повышения нефтеотдачи. Волгоградский государственный университет, реализуя свои задачи как центр инновационного, технологического и социального развития региона, предлагает собственные научные разработки, которые могут быть внедрены в производственные процессы компании.

- Надеемся, что наша сегодняшняя встреча станет началом долгосрочного сотрудничества. Для нас университет – это дело жизни, здесь работает команда настоящих профессионалов. Мы всегда рады помочь как в подготовке кадров и обучении молодого поколения, так и в реализации совместных проектов в сфере науки. Часть разработок мы сегодня уже показали, готовы работать дальше, - подчеркнула ректор ВолГУ Алла Калинина.

Представители РИТЭКа побывали в научных лабораториях университета, встретились с учеными, познакомились с научными проектами. Представленные инновации во многом соответствуют актуальным запросам предприятия. В частности, специалисты ВолГУ работают над системой искусственного интеллекта, которая направлена на охрану труда. Обучаемая нейросеть распознает сотрудников, на которых нет защитной каски, необходимой в определенных зонах, и подает сигнал. По словам ученых, достаточно дать системе видеозапись с производства, чтобы она обучилась и была готова к дальнейшим действиям.

Гости также познакомились с разработками института приоритетных технологий ВолГУ: это создание упрочненного дорожного покрытия с применением углеродных наноматериалов, наномаркировка различных металлических узлов и конструкций, обнаружение отпечатков пальцев на поверхностях после воздействия водной среды. Ритэковцы посетили лаборатории 3D прототипирования и реверс-инжиниринга аддитивного производства металлических изделий и полимерных изделий, а также побывали в Доме научной коллаборации.

- Спектр общих для наших организаций тем и направлений широк, уже сегодня в РИТЭК работают 52 выпускника ВолГУ. Уверен, впереди нас ждут новые идеи, научные работы, совместные достижения. Компетенции специалистов РИТЭК и научного сообщества ВолГУ дополнят и обогатят друг друга, будут способствовать динамичному и комплексному развитию наших организаций, - отметил генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Отметим, что ВолГУ и ПАО «ЛУКОЙЛ» связывают давние партнерские отношения. В компании работают выпускники университета, студенты регулярно проходят практику в различных подразделениях, а также традиционно становятся стипендиатами благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов является Почетным профессором ВолГУ.

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