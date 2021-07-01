Погода в Волгограде на июль 2021: аномальной жары не будет

Солнечные дни будут чередоваться с дождливыми. Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в июне принесла волгоградцам немало неприятных ощущений от ливней и непривычной прохлады до изнуряющей жары. Июль тоже будет месяцем контрастов, но не столь сильных, хотя куртки по вечерам надевать все же придется. По прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, аномальной жары в июле 2021 года не ожидается. Когда ждать жарких дней и прохлады, какой будет погода в июле 2021 в Волгограде, рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева:

- Обычно июль в Волгограде один из самых жарких месяцев, но в этом году, по предварительным прогнозам, 40-градусной жары не ожидается. Среднемесячная температура будет около нормы, количество осадков – ниже нормы. Умеренная жара продержится в регионе до 4 июля. В отдельных районах по области пройдут грозы, но дневная температура будет в пределах 28 – 33 градусов. Начиная с 5 числа, мы ожидаем прохождения холодного атмосферного фронта, который принесет сильные дожди и грозы со шквалистым ветром. Температура в Волгограде и области понизится. Ночью будет 15 – 20 градусов, днем – от 25 до 30 градусов. Прохлада продержится неделю.

К концу первой декады температуры начнут постепенно повышаться и будут вполне привычными для волгоградского лета. Во второй декаде зной будет чередоваться с небольшим похолоданием. Но одуряющей жары под 40 градусов и выше не ожидается.

- Третья декада июля 2021 в Волгограде будет самой жаркой. Днем температура будет держаться в пределах 32 – 37 градусов, ночью – от 18 до 23 градусов. И если в первые три недели месяца в отдельные дни будут идти дожди, то конец июля будет скупым на осадки, - отмечает Наталья Алатырцева.