В Волгоградской области беглого экс-депутата Николая Паршина заочно приговорили к трем годам колонии

Николай Паршин скрывается от правосудия больше пяти лет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего депутата Государственной Думы РФ. Николая Паршина признали виновным в мошенничестве при продаже и реконструкции здания бывшей Рахинской средней школы и земельного участка. Его приговорили к трем годам в колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей в доход государства. Беглого политика осудили заочно, он уже пять лет скрывается от правосудия.

- Избранная в отношении Паршина мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Срок отбывания наказания надлежит исчислять со дня его фактического задержания, рассказали «КП-Волгоград» в суде.

Напомним, коррупционный скандал разразился в Волгограде еще десять лет назад. В 2008 году администрация Среднеахтубинского района продала здание и земельный участок разваливающейся школы в селе Рахинка. Купил его всего за 250 тысяч рублей бизнесмен и народный избранник Сергей Чекунков, чтобы потом перепродать дороже.

Как установил суд, в 2010 году 48-летний Николай Паршин, будучи депутатом Волгоградской облдумы, вместе с Сергеем Чекунковым и главой района Сергеем Тихоновым решили провернуть махинацию с продажей здания школы. Помогать им взялся начальник управления финансов администрации Волжского Андрей Уваров. «Заработали» на этом подельники 25 миллионов бюджетных рублей, продав здание в сто раз дороже, чем оно стоило.

- Соучастники договорились похитить бюджетные средства под видом реализации здания школы за сумму в сто раз превышающую ее первоначальную стоимость. При этом указанные лица знали, что администрация Среднеахтубинского района Волгоградской области не нуждается в приобретении этого объекта, а само здание не может и не будет использоваться по назначению, - рассказала «КП-Волгоград» начальник объединенной пресс-службы областных судов Екатерина Вальковская.

Роль Николая Паршина в этой махинации сводилась к решению вопроса о выделении из областного бюджета денег на приобретение здания бывшей школы.

- В результате этой преступной схемы Паршин «заработал» 11 миллионов рублей, Тихонов – 3 миллиона 300 тысяч рублей, оставшиеся 10 миллионов 700 тысяч рублей были поделены между Чекунковым и Уваровым, - сообщили в СУ СК по Волгоградской области.

Депутата лишили неприкосновенности и объявили в розыск еще в апреле 2016 года. Но так и не задержали. Поэтому суд прошел без его участия. Приговор еще может быть обжалован.

Остальные фигуранты дела полностью признали свою вину и давно осуждены. Экс-глава Среднеахтубинского района Тихонов получил 2 года колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа. Чекункова приговорили к 2 годам колонии общего режима, Уварова - к 3 годам лишения свободы условно и 100-тысячному штрафу.

Николай Паршин далеко не первый волгоградский политик, который успешно сбежал от правосудия. До сих пор в розыске еще один экс-депутат Госдумы Олег Михеев, которого также обвиняют в мошенничестве, ноу же на сумму более 2 миллиардов рублей.