Сардана Авксентьева рассказала, как партия “Новые люди” спасет бизнес Волгограда от вымирания

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Сардана Авксентьева - одна из самых известных в России женщин-политиков. В 2018 году ей удалось победить на выборах мэра Якутска. Она сократила до минимума представительские расходы, а также направила средства на нужды жителей. В частности, она продала дорогие внедорожники администрации. Вырученные средства пошли на выплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социального такси. Глава города лично отвечала на вопросы жителей Якутска в социальных сетях, где также рассказывала о своей работе на посту мэра. За такую деятельность политика назвали народным мэром.

Сейчас Сардана Авксентьева является советником лидера партии «Новые люди» по региональным вопросам. Она проводит поездки по стране. Главная задача - сформировать региональную программу партии “Новые люди”, разработать меры поддержки муниципалитетов.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Память поколений

Посетила политик и Волгоград. Она отметила, что Волгоградская область является особенной для ее семьи. Ее дед и его брат воевали на полях Сталинградской битвы и, к сожалению, погибли во время кровопролитных сражений.

- Я только прилетела, и первым делом традиционно отправилась в Кузьмичи Городищенского района на мемориал, где находится братская могила. Там похоронены мои деды. Для нашей семьи Волгоград – особенное место. Каждый из нас, кто приезжает в город, первым делом едет в Кузьмичи. Здесь также пропал без вести еще один наш дедушка – Василий Авксентьев, дед моего мужа. Он до сих пор не найден. Мы очень надеемся, что благодаря работе поисковых отрядов, может быть, когда-нибудь он обнаружится.

Она поблагодарила местную администрацию за то, что мемориал в Кузьмичах содержится в идеальном порядке.

Спасти предпринимателей

В городе-герое Сардана Авксентьева встретилась со сторонниками партии и жителями города. Повесткой встречи стало сокращение оттока населения из Волгоградской области. Во время мероприятия обсуждалось, как сделать регион привлекательным для жизни - сейчас из города уезжают целыми семьями, бизнес закрывается или переводится в другие регионы. По мнению, политика, чтобы волгоградцы перестали переезжать с малой родины в другие города, в регионе должно оставаться больше налогов.

- Добывающие, обрабатывающие, промышленные предприятия должны регистрироваться там, где они работают, производят продукцию, добывают. Все налоговые льготы в отношении крупных предприятий должны приниматься на уровне региона. Регион сам должен решать, кому какие послабления давать, с кого сколько брать. Также я думаю, что должна быть более существенная поддержка предприятий малого и среднего предпринимательства. Вплоть до того, что можно в определенные периоды вообще отменить налоги. От того, что предпринимателям “закручивают гайки”, платить больше налогов они не станут. Бизнесмены уходят в тень, а работать в тени никому не выгодно, - рассказала Сардана Авксентьева.

Регионам нужны деньги

Среди участников были представители малого бизнеса, которые пожаловались на тяжелые условия ведения бизнеса.

- У волгоградцев было очень много вопросов предпринимательской направленности, поддержки малого и среднего бизнеса. Из этого я делаю вывод, что это то, что больше всего сегодня беспокоит волгоградцев. Прежде всего, необходимо пересмотреть налоговый кодекс и бюджетный кодекс. Нам необходимо избавляться от излишней централизации. У нас есть общегосударственные задачи – оборона, охрана наших границ и так далее. Но должны оставаться деньги не только на покупку еды, но и на развитие тех мест, где мы проживаем и где проходит наша жизнь, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

Волгоградцев волнует вопрос благоустройства. Особенно небольших населенных пунктов. На местах лишних средств на обновление территорий нет. Из-за этого малонаселенные города и поселения приходят в запустение.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Качество жизни для всех

Сардана Авксентьева предложила вариант, как можно исправить ситуацию с финансированием благоустройства.

- У нас есть государственный стандарт оказания медицинских услуг, каждый может бесплатно обратиться в поликлинику. У нас есть государственный стандарт образования, дети ходят в сады и школы бесплатно. Про побочные поборы и качество образования я не говорю. Я считаю, и однопартийцы меня поддерживают, что должен быть такой же стандарт благоустройства. Неважно, живу я в Кузьмичах Городищенского района или в Москве. У меня должны быть лампочка в подъезде, тротуар, дорога, - отметила кандидат в депутаты Госдумы.

Среди проблемных вопросов, причем не только для Волгоградской области, а для всей страны, является явка на выборах любого уровня. Волгоградцы отмечают, что избирательные участки посещают в основном люди старшего возраста. А молодежь в кампании участия не принимает, не веря в прозрачность выборов. Сардана Авксентьева обратилась к волгоградцам с призывом, чтобы россияне активнее шли на участки во время избирательной кампании.

- На сегодняшний день участие в голосовании – это единственный законный способ проявить сегодня политическую активность. До людей необходимо довести, что хватит терпеть и надо массово идти на выборы. Пусть голосуют, за кого хотят. Главное, чтобы пришли.