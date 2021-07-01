Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 июля: суточный прирост заболевших увеличивается

Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России не утихает. Рост числа заболевших продолжается. 1 июля в стране выявили 23 543 случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 165 человек заболели в Волгоградской области. В регионе ежедневно прирост пациентов с положительными результатами тестов становится все больше. Сегодня Волгоградская область снова на 34-м месте по числу новых случаев ковида, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. При этом ситуация может стать еще хуже. Поэтому в инфекционных госпиталях увеличивается число коек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

По стране сегодня снова антирекорд по смертности за всю пандемию. Скончались 672 пациента. 7 летальных исходов случились в Волгоградской области. По информации оперативного штаба, в регионе жертвами вируса всего стали 1 523 волгоградца.

По-прежнему в регионе выписка выздоравливающих от COVID-19 пациентов значительно уступает заболеваемости. За последние сутки благополучно завершили лечение от коронавируса 78 жителей Волгоградской области. За всю пандемию справились с ковидом 59 323 волгоградца.