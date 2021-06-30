С 1 июля в Волгоградской области тарифы на газ вырастут на 3%

Газ подорожает меньше остальных коммунальных ресурсов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 июля в Волгоградской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Новые цены на воду, электроэнергию, тепло, канализацию давно известны. Накануне повышения, 30 июня 2021 года, на заседании коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области установили розничные цены и на природный газ для населения. Голубое топливо для волгоградцев подорожает на 2,5% - 3% в зависимости от направления использования. Так что газ вырастет в цене меньше остальных коммунальных ресурсов.

- Наименьший рост цены на газ (плюс 2,5% к действующей цене) произойдет для тех жителей региона, кто использует газ в целях приготовления пищи и нагрева воды. К примеру, рост платы за газоснабжение в месяц для семьи из трех человек, использующих газ на приготовление пищи с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа), составит 7,82 рубля, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете тарифного регулирования.

Если газ используют и на другие цели, тариф на голубое топливо вырастет с 1 июля 2021 года на 3%. Специалисты подсчитали, что для стандартного жилья площадью 54 квадратных метра, не оборудованного счетчиком газа, рост платежа за отопление составит 71,52 рубля в месяц.

Эти розничные цены на газ касаются только голубого топлива, которое идет на личные, семейные, домашние нужды. Они не распространяются на газ для заправки автомобилей, ресурсоснабжающие организации и предприятия.

- Цена газа для населения Волгоградской области традиционно ниже, чем цена для промышленности на 17%, - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, 21 июня 2021 года федеральное ведомство решило поднять цены на газ в России со второго полугодия 2021 года на 3%. Так что Волгоградская область установила тарифы в заданных пределах.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА (поставщик – ООО (Газпром межрегионгаз Волгоград)

1. Приготовление пищи на газовой плите при наличии центрального ГВС - 9350,43 руб. за 1000 м3.

2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС - 9350,43 руб. за 1000 м3.

3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального ГВС - 8396,44 руб. за 1000 м3.

4. Приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС - 8396,44 руб. за 1000 м3.

5. Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД - 6423,90 руб. за 1000 м3.

6. Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели) - 5830,34 руб. за 1000 м3.

7. Производство электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса - 6423,90 руб. за 1000 м3.

ВАЖНО

Если плата за коммуналку съедает более 22% семейного бюджета, вы можете оформить субсидию.