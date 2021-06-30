Владимиру Путину на прямой линии задали вопрос из Волгограда о бесплатной газификации дома в СНТ

На прямой линии Владимиру Путину задали только один вопрос из Волгоградской области. Фото: moskva-putinu.ru.

30 июня состоялась прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время почти 4-часового мероприятия главе государства задали вопрос из Волгограда. Касался он бесплатной газификации дома в садоводческом некоммерческом товариществе. Подведение голубого топлива к таким домовладениям не попадает под закон, который был принят в стране в июне. Он позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков. А расходы за «бесплатную милю» берет на себя газораспределительная организация или государство.

На прямой линии Владимиру Путину сообщили, что ему от россиян поступило много обращений о том, что закон не распространяется на СНТ. Хотя таких домов очень много.

- Было получено много обращений по этому поводу. Реутов: «Труба последней мили примерно 150 метров стоит примерно 90 тысяч рублей». Далее Волгоград: «Частный газопровод от моего дома в 15-ти метрах, собственник требует 300 тысяч рублей за газификацию. Помогите с этим разобраться», - зачитали обращения президенту.

Владимир Путин подтвердил, что закон о «бесплатной миле» не касается СНТ.

- Что касается садоводческих товариществ, то действительно речь в данном случае идет пока только о местах постоянного проживания граждан, о населенных пунктах. И их много-много тысяч в Российской Федерации. Поэтому на первом этапе принято решение обеспечить «бесплатной милей» только те населенные пункты, в которых люди живу постоянно.

Во время прямой линии Владимира Путина не сообщили, кто именно стал автором вопроса из Волгоградской области и из какого СНТ или населенного пункта. Такой информацией не обладают и в администрации региона.

- Также прозвучала неясная формулировка «частный газопровод», - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

Власти отмечают, что в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на 2021-2025 годы в регионе построят 576 километров межпоселковых газопроводов к 57 населенным пунктам, реконструируют 8 газораспределительных станций. А с 2014 по 2020 год было возведено 126 межпоселковых и 199 внутрипоселковых газопроводов, подготовлено к приему голубого топлива 179 котельных.

- В настоящее время уровень газификации Волгоградской области превышает среднероссийский показатель на 16%, - добавили в администрации региона.