Где в Волгограде отключат горячую воду в июле 2021: список адресов, даты

Волгоградцам придется купаться в тазике 11 - 14 дней. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Волгограде продолжается подготовка теплосетей, тепловых пунктов и котельных к следующему отопительному периоду. В жилых домах проводят промывку и опрессовку системы отопления. Из-за этого волгоградцы по очереди остаются на пару недель без горячей воды. В июле 2021 года отключения горяченькой будут масштабными, публикуем график и список адресов. В числе коммунальных страдальцев, кому придется греть воду подручными средствами и купаться в тазике, окажутся жители всех восьми районов Волгограда. Правда, в части Центрального района отключили горячую воду еще в последние дни июня.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», в то время, пока волгоградцы вынуждены принимать холодный душ, идет модернизация оборудования на 125 котельных и более 300 центральных тепловых пунктах во всех районах города. В списке работ - ремонт котлов, горелок и насосов, ревизия задвижек, проверка манометров и других контрольно-измерительных приборов.

Напомним, отключают горячую воду в домах с 0.00 часов первого дня, указанного в графике. Восстановить водоснабжение должны после 24.00 часов последнего дня. Хотя бывают и исключения. Если коммунальщики досрочно сделают всю запланированную работу, то и горячая вода вернется в дома волгоградцев раньше. Если наоборот, то по согласованию с мэрией срок отключения могут продлить еще на одну – две недели.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮЛЕ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 5 по 16 июля 2021

ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а;

С 19 по 29 июля 2021

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32;

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;

ул. Д. Бедного, 2а;

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;

ул. 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Быкова, 4а;

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

ул. Андреева, 13;

ул. Атласова, 16;

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а;

ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 5 по 7 июля 2021

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;

ул. Гончарова, 5, 7, 9;

пр. Металлургов, 30, 32, 34;

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Богунская, 10а, 12, 16;

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5;

ул. К. Цеткин, 5, 7;

ул. Аэропортовский, 2, 6, 8;

ул. Короткая, 23, 25, 27;

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8;

ул. Варшавская, 4, 6, 7;

ул. Новоремесленная, 3, 5.

С 6 по 16 июля 2021

ул. Титова, 20а;

ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а;

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;

ул. Таращанцев, 55, 61, 63.

С 12 по 22 июля 2021

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;

ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул. Вершинина 5, 7, 24;

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;

ул. 4 Связистов, 25а, 25б;

ул. Правды, 2, 4;

ул. Лермонтова, 30;

ул. Нестерова, 16, 16а;

ул. Высокая, 18а, 18б;

ул. Промышленная, 10;

ул. Новоремесленная, 13.

С 13 по 23 июля 2021

пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78;

ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

ул. Еременко, 35;

ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28;

ул. Бажова, 7, 9;

ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31;

ул. Качалова, 48, 52;

ул. Аэрофлотская, 62;

ул. 40 Домиков, 18.

С 19 по 29 июля 2021

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Курильская, 5, 7, 9.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 2 по 12 июля 2021

ул. Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54;

б-р 30-летия Победы, 6, 11а, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

ул. 8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 47а, 47б, 66

ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26, 19а, 19б, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42

ул. Московская, 5а, 6а;

ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112;

ул. Землячки, 17г, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 47

ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38

С 2 по 12 июля 2021

ул. Землячки, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а;

ул. Космонавтов, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47/1, 49;

ул. 8-й Воздушной Армии, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56;

ул. Симонова, 27, 31а.

С 6 по 19 июля 2021

ул. Аракская, 29, 31, 33, 35;

ул. Хорошева, 14, 20;

ул. Безымянная, 1;

ул. К.Либкнехта, 13, 21;

пр. Жукова, 85, 95, 105,115;

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;

ул. Хорошева, 46,48.

С 16 по 26 июля 2021

ул. Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а;

ул. Землячки, 26.

С 16 по 26 июля 2021

ул. 51-й Гвардейской, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Полесская, 6;

ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24;

ул. Кутузовская, 1, 9;

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16;

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40;

ул. Колпинская, 1а,1б,9,11;

ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а;

ул. Ессентукская, 3, 19;

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142;

ул. Шекснинская, 8а, 10а,12а,16;

ул. Панкратова, 60;

ул. Фестивальная, 17.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 29 июня по 9 июля 2021

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;

ул. Глазкова, 15, 23, 27;

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;

ул. Землянского, 3, 5, 9;

ул. Бакинская, 2, 2а, 13;

ул. Коммунальная, 18 (общ);

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а;

ул. Наумова, 14 (общежитие);

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11;

ул. Пражская, 1;

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;

ул. Чуйкова, 37;

ул. Порт-Саида, 7а;

ул. Комсомольская, 6, 8;

С 30 июня по 13 июля 2021

ул. Краснознаменская, 7;

ул. Ленина, 25;

С 13 по 26 июля 2021

ул. Новороссийская, 43;

ул. Чапаева 8, 10, 18;

С 27 июля по 9 августа 2021

ул. Скосырева, 1а, 1б.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 1 по 14 июля 2021

ул. Автотранспортная, 79;

С 5 по 6 июля 2021

ул. Ардатовская, 16;

ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;

ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;

ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;

ул. Череповецкая, 11/4, 11/5.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 23 июля по 3 августа 2021

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;

ул. Л. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;

ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 26 июля по 6 августа 2021

ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149;

ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;

ул. З. Маресевой, 3, 9, 15;

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;

ул. Федотова, 4;

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94;

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137;

ул. Люблинская, 4;

ул. Изоляторная, 2;

ул. Вельботная, 3, 5;

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259;

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12;

ул. Минина, 4, 10, 16.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 6 по 16 июля 2021

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;

ул. Тельмана, 14, 19;

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;

ул. Доценко, 35а;

С 19 по 30 июля 2021

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49;

ул. Колесная, 84, ул. Куйбышева, 51, 53, 59, 59, 87 (все - частный сектор).

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