Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 июня: 157 зараженных и 6 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 30 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус с новой силой распространяется по территории Волгоградской области. В середине июня число заболевших было стабильно ниже сотни, но к концу месяца заболеваемость резко взлетела вверх: 30 июня в Волгограде и области +157 подтвержденных случаев инфицирования. Всего же в 85 регионах России выявлено 21 042 случая COVID-19. Эксперты отмечают, что у 14% заболевших ковид никак не проявляется, а вот остальные переносят вирус по-разному: кто-то в легкой форме и лечится дома, а другие попадают в больницы. С коронавирусом и пневмонией в реанимациях находятся 160 волгоградцев. А в больницах области в связи с тревожным приростом развертывают новые инфекционные койки. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Статистика смертности тоже продолжает увеличиваться с каждым днем. В стране за сутки зарегистрировано 669 летальных исходов. 6 из них – в Волгоградской области. Всего ковид убил 1 516 волгоградцев.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Жителей региона призывают соблюдать масочный режим, который сейчас обязателен в местах большого скопления людей. Также обязательной для чиновников и работников сферы услуг стала вакцинация. Сделать прививку могут все желающие, препарат вводится бесплатно, иммунизация состоит из двух этапов. Прививочные центры расположены во всех районах области, а в Волгограде они развернуты и в ТЦ.