В Волгограде продажа торгового центра беглого экс-депутата закончилась скандалом

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Еще несколько лет назад многие объекты недвижимости в Волгограде принадлежали семье ныне беглого экс-депутата Олега Михеева. После его банкротства большая часть зданий и помещений обрела новых владельцев. А вот продажа ТЦ «Диамант Зацарицынский», расположенного на улице Рабоче-Крестьянской, 48 в Ворошиловском районе, не просто затянулась, но и может обернуться скандалом с криминальной подоплекой.

Торговый центр «Диамант Зацарицынский» уже почти два года выставлен на торги в рамках банкротства ООО «УСП». Здание является предметом залога ООО «АМТ банк». Согласно открытым данным, реализующим имущество конкурсным управляющим является Сергей Станиславович Мучаев. ТЦ выставили на торги в феврале 2020 года и оценили в 800 с лишним миллионов рублей. Помимо самих помещений в лот включены инженерные коммуникации, трансформаторная подстанция, автономная котельная, автостоянка, право аренды двух земельных участков неподалеку от центра города площадью 0,86 гектара и прочее имущество компании-банкрота. С тех пор цена недвижимости упала в четыре раза, но покупателей все нет.

Однако, по данным нашего источника, желающие приобрести торговый центр в Ворошиловском районе все же были. Одним из них мог стать известный промышленник Олег Савченко. Бизнесмен прошел все процедуры конкурса как физическое лицо, первым перечислил средства на счет, но получил отказ. Деньги конкурсный управляющий вернул без объяснения причин своего решения.

Как рассказал Олег Савченко, ТЦ «Диамант Зацаринский» он был готов приобрести за двести с лишним миллионов рублей.

- В прошлый раз управляющий отменил конкурс на стадии нашей регистрации. Теперь конкурс он снова отменяет через три дня, причем делать это запрещено, когда уже перечислены деньги. Возможно, там имеет место коррупционная составляющая, управляющий может действовать в собственных интересах или для чьей-то выгоды. А ведь там задействованы интересы вкладчиков банка, плюс это - налоги в бюджет, - прокомментировал ситуацию Олег Савченко. - Непонятно, почему отдельно взятый человек тормозит решение проблемы. Наконец-то есть покупатель, инвестор, но, такое ощущение, что здесь тянется криминальный шлейф Михеева. Я перечислил более 200 миллионов, уже заплатил 13% подоходного налога. Был также готов вложить средства в ремонт, реконструкцию, сохранить и создать рабочие места, дать новую жизнь объекту.

Итогом произошедшего «недоразумения» станет заявление в правоохранительные органы и профильные инстанции. Действия конкурсного управляющего проверят на криминальную составляющую.