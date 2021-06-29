В Волгоградской области школьнику не выдавали аттестат из-за долга за питание

Выпускник получил аттестат только после вмешательства прокуратуры Фото: Александр ГЛУЗ

Жительнице Урюпинского района пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы ее сыну выдали аттестат об окончании 9-го класса. Директор школы в Волгоградской области отказывался выдавать документ из-за того, что мама подростка не оплачивала школьное питание. Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, директор образовательного учреждения сообщил женщине, что ее сын получит аттестат только после того, как она погасит задолженность.

- Урюпинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы, сообщившей о нарушении прав ее сына, - отметила Оксана Черединина.

Прокуратура выяснила, что женщина в одиночку воспитывает двоих детей и имеет тяжелое материальное положение. По этой причине и образовалась задолженность перед школой за питание своего сына - выпускника 9-го класса. Сумма долга составила 17 тысяч рублей.

При этом мальчик учился на оценки «4» и «5», также он справился с итоговыми экзаменами. По закону, школьникам, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и документы об образовании и квалификации.

- С учетом того, что взыскание задолженности должно осуществляться в гражданско-правовом порядке и не взаимосвязано с выдачей аттестата, по итогам проверки Урюпинским межрайонным прокурором директору школы объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства, - добавила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ.

Женщина успела обратиться в прокуратуру до церемонии вручения аттестатов. Поэтому ее сын получил документ не отдельно, а вместе со своими одноклассниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгоградской области 53 стобалльника на ЕГЭ-2021

Физику и историю на 100 баллов сдали по семь выпускников (подробности)

Прощай, школа: в Волгоградской области 22 мая последний звонок прозвенел для 32 тысяч выпускников

Фоторепортаж «Комсомолки» - как прошли торжественные линейки в волгоградских школах (подробности)

Стреляли из винтовки и снимали на телефон: школьники под Волгоградом ранили друг друга сами

Подростки придумали историю с неизвестным преступником (подробности)