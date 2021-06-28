В дилерском центре марки ГАЗ начали собирать предзаказы на новую инновационную модель «ГАЗель NN»

Автор фото: Анатолий ПАНЧИШКИН

Об этом объявили представители дистрибьютора бренда- группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») – на общероссийской презентации. Она прошла одновременно в 15 городах России, в том числе и в Волгограде.

Почти 90 лет назад с конвейера Горьковского автозавода сошел первый отечественный грузовик, а в 1994 году появилась легендарная «ГАЗель». В 2013 году завод сделал очередной шаг вперед и запустил в массовое производство семейство российских малотоннажных автомобилей «ГАЗель NEXT». Эти автомобили заняли лидирующие позиции среди коммерческого транспорта в России. Далее завод сделал еще больший упор на инновации и в 2021 году запустил в производство «ГАЗель NN». Это не только долгожданная модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться различные модели и модификации.

Сегодня автозавод ГАЗ (промышленника Олега Дерипаски) – это высокотехнологичные предприятия, в состав которых входят более 2 десятков производств. Мощности автозавода постоянно модернизируются и соответствуют всем стандартам мировой индустрии. Уровень автоматизации производства составляет 85%.

Автор фото: Анатолий ПАНЧИШКИН

Ключевое отличие «ГАЗели NN» – переход от аналоговой к цифровой модели управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов экосистемы обеспечивают комфорт и эффективность управления автомобилем, автопарком и бизнесом. Автомобиль становится полноценным участником дорожного движения, помощником и партнером. Он сам анализирует и оценивает ситуацию на дороге, определяет свое местоположение, проводит диагностику систем и дает своевременную обратную связь водителю.

Моисеев Евгений, директор департамента обеспечения торговых операций ГК «СТТ»: «Перед нашим коллективом стояла амбициозная задача – сломать стереотип о том, что в России не могут делать автомобили, отвечающие всем инновационным критериям. На самом деле мы можем как проектировать, так и массово производить их. И «ГАЗель NN» – тому подтверждение. Это наша разработка, удовлетворяющая всем современным потребностям. Сегодня это не просто средство передвижения, но и умный партнер. При проектировании мы много общались с водителями, чтобы сделать максимально удобный и функциональный автомобиль. Уверен, что клиенты по достоинству оценят новинку, ведь мы вложили все силы для того, чтобы создать идеальную модель».

«ГАЗель NN» – ДНК успешного бизнеса

В основе концепции «ГАЗель NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Покупателей порадует совершенно новый интерьер кабины, комфортное место водителя, оснащенное подрессоренным сиденьем с 18-ю направлениями регулировок, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и принципиально новым интерфейсом. Электромеханический стояночный тормоз, который не только более эффективен, но и увеличивает свободное пространство в кабине водителя. Спинка пассажирского сиденья откидывается и превращается в удобный столик. Не оставит равнодушным и бесключевой запуск двигателя.

Автор фото: Анатолий ПАНЧИШКИН

В автомобиле реализовано 56 технологических и конструкторских изменений. Важнейшие из них: задний мост типа «Спайсер», тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах, новая 6-ступенчатая коробка передач, система ярких и мощных светодиодных фар.

Автомобиль оснащен цифровыми помощниками для высокой управляемости и устойчивости машины в сложных дорожных ситуациях. Это электронная система динамической стабилизации, система помощи при трогании на подъем, система помощи при экстренном торможении, система электронного распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной системой.

Широкая линейка и функциональность – отличительная черта всех автомобилей «ГАЗ». Это различные габариты и варианты грузоподъемности, более 20 базовых модификаций и более 300 видов спецтехники.

Сочетание максимальной функциональности и минимальных затрат позволяют сохранять лидерство на рынке и обходить конкурентов. Низкий уровень первоначальных инвестиций, высокие показатели экологичности новых двигателей CNG и экономия на топливе до 60%, низкие затраты на сервис и запасные части, специальные сервисы, контролирующие расход топлива, стиль вождения. Все это обеспечивает стоимость владения автомобилем на 40% ниже аналогов.

Владельцы «ГАЗели NN» получают доступ к системе актуальных сервисов на всех этапах жизненного цикла автомобиля: покупка, финансовые инструменты, программа тестовой эксплуатации, технические сервисы и помощь на дорогах, партнерские программы и многое другое.

Безопасность, которую гарантирует автомобильный бренд своим партнерам с помощью полноценного сервисного сопровождения, является главной ценностью в обеспечении эффективности и предсказуемости любого бизнеса.

Автор фото: Анатолий ПАНЧИШКИН

Официальный старт продаж новых автомобилей – 24 августа, но сейчас можно оформить предзаказ на сайте https://gazelle-nn.azgaz.ru/. К бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF2.8 полной массой 3.5 и 4.6 тонн: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места.

В Волгограде презентация модели прошла в официальном дилере бренда – ГК «АГАТ». Гости увидели новую «ГАЗель NN» в цвете азур. У каждого была возможность протестировать автомобиль. Также волгоградцы смогли отправиться в 3D-путешествие на завод ГАЗ с помощью интерактивной зоны и поучаствовать в розыгрыше ценных призов, в том числе и во всероссийском розыгрыше нового автомобиля, победителем которого стал Александр Степанюк из Ярославля.