На волгоградской трассе разбился автобус с возвращавшимися с моря туристами

Кадр с видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

Рано утром в понедельник на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский случилось серьезное ДТП с туристическим автобусом. В 4.30 утра в Чернышковском районе области водитель "Опеля Корса", который ехал в сторону Краснодарского края из Саратовской области, вылетел на встречку и столкнулся с автобусом Волгоград - Анапа. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в региональном главке.

Чудом обошлось без погибших. Удар в автобусе пришел на пассажирскую сторону, где сидел второй водитель. В "Опеле" сработали подушки безопасности. Травмы получили два человека из саратовской легковушки и второй водитель автобуса. На видео видно, что перед у обоих транспортных средств сильно разбит.

Прибывшие на место происшествия медики приняли решение госпитализировать в Чернышковскую ЦРБ 28-летнюю девушку, которая ехала в легковом автомобиле. Как рассказали в облздраве, у нее диагностировали ушибы и есть подозрение на перелом ключицы.

- Двое мужчин доставляются в медицинскую организацию Ростовской области в городе Морозовске. Все пострадавшие в сознании, полученные травмы жизни не угрожают - характеризуются как легкой и средней степени тяжести, - добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.