Печать агитационных материалов

Закрытое акционерное общество «Комсомольская правда в Воронеже» уведомляет о готовности предоставить на равных условиях печатную площадь политическим партиям, зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва 19 сентября 2021 года.

Материалы предвыборной агитации будут размещаться в газете «Комсомольская правда», «Комсомольская правда. Еженедельник», в сетевом издании «Комсомольская правда» KP.RU (www.volgograd.kp.ru), распространяемых на территории Волгоградской области.

Тарифы на размещение материалов в газете «Комсомольская правда», «Комсомольская правда. Еженедельник» (в рублях, с учетом НДС 20%) .

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Тарифы на размещение материалов в сетевом издании KP.RU (www.volgograd.kp.ru), (в рублях, с учетом НДС 20%).

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*Текст статьи в сетевом издании должен содержать не более 5 000 знаков, в статье размещается не более 5-ти ссылок и 3-х фотографий.

Наценка за работу журналиста – 3 000 рублей за 1 полосу формата А3,

3 000 рублей за написание 1 материала в сетевом издании

Стоимость изготовления баннера- 3 000 рублей

Скидки не предоставляются, наценки не взимаются.

Сроки подачи материалов политической агитации:

ежедневный выпуск: вторник, пятница – за два рабочих дня до выхода, не позднее 10.00,

еженедельный выпуск: пятница до 10.00.

на сайт - за два рабочих дня до выхода

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