В ДТП с Камазом под Волгоградом погибла женщина

От иномарки почти ничего не осталось. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная смертельная авария случилась воскресным днем 27 июня под Волгоградом на выезде из Среднеахтубинского района в сторону Ленинска. Там иномарка столкнулась с Камазом. Удар был настолько сильным, что от легковушки практически ничего не осталось – груда железа. Остатки Mitsubishi Lancer разметало по дороге, а Камаз перевернулся в кювет и загорелся. В этом ДТП погибла женщина-водитель иномарки, в грузовике ранены двое.

Фото с места смертельного ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Женщина водитель Mitsubishi Lancer погибла на месте ДТП, в грузовом автомобиле два пострадавших, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

На месте работают гиашники и спасатели. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительным данным, Mitsubishi Lancer ехал со стороны Волжского. На 42 километре иномарка выехала на обочину, а после вылетела на встречку, где лоб в лоб столкнулась с большегрузом.

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД и спасатели.