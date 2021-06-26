Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 июня: очередной всплеск заболевших и очереди на вакцинацию

В больницы госпитализируют все больше молодых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде за сутки заметно увеличился суточный прирост заболевших. Если еще вчера положительный результат ПЦР-теста пришел 117 волгоградцам, за последние сутки уже 126 новых подтвержденных случаев коронавируса в регионе. 62241 житель нашего региона заразились ковидом с начала пандемии. Оперштаб срочно разворачивает новые койки в больницах – до конца этой недели должно появиться 500 новых мест в больницах. А волгоградцы, испугавшись, что без сертификата о прививках они потеряют работу и не смогут поехать в отпуск, потянулись в пункты вакцинации в торговые центры. В пятницу и субботу там выстроились очереди. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 июня 2021 года.

Такое столпотворение сегодня во всех торговых центрах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Растет и число летальных случаев. За последние сутки скончались 7 жителей Волгоградской области. С начала пандемии мы потеряли 1491 земляка. Это только те, у кого заражение COVID-19 стало главной причиной смерти. Сколько людей умерли от постковидных осложнений, победив коронавирус.

Свежие цифры по ситуации с коронавирусом в Волгоградской области. Инфографика: стопкоронавирус.рф

Выздоровевших к сожалению вдвое меньше, чем заразившихся. Еще весной цифра была примерно одинаковая. Сегодня больничный закрыли 73 человека. Впереди у них углубленная диспансеризация и реабилитация.

В последние дни волгоградцы бьют рекорд по количеству привившихся. В торговых центрах очереди на прививку. В регион привезли новую партию «Спутника V» - 12 тысяч доз. Их раздели между прививочными центрами. У нас работает 61 пункт вакцинации.