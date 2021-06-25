В фокусе внимания – нацпроекты

В 2019 – 2024 годах на реализацию нацпроектов в Волгоградской области планируется направить 173 миллиарда рублей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Системное внедрение проектного управления на территории нашего региона началось в 2016 году. За пять лет во многих сферах произошли существенные позитивные изменения, которые отмечают не только представители власти, но и жители.

В рамках «парламентского часа» депутаты подчеркнули, что Волгоградская область интенсивно работает по всем по всем двенадцати нацпроектам. Так, главной задачей национального проекта «Здравоохранение» является повышение качества и доступности медицинской помощи. Парламентарии дали позитивную оценку реализации проекта в регионе и отметили, что за прошедший период в сельских населенных пунктах региона возведено и оборудовано 35 фельдшерско-акушерских пунктов, закуплены 13 мобильных медицинских комплексов, услугами которых уже воспользовалось свыше 200 тысяч пациентов. В Волжском, Камышине и Урюпинске построены три вертолетные площадки для санитарной авиации. Активными темпами продолжается строительство крупнейшего в регионе объекта нацпроекта «Здравоохранение» – лечебно-консультационного центра Волгоградского областного онкологического диспансера и нового радиологического корпуса.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дал возможность кардинально преобразить почти шестьсот пятьдесят километров транспортных артерий, главное, по мнению парламентариев, что в этой сфере выстроено взаимодействие с федеральным центром, есть поддержка.

Волгоградская область входит в число регионов – лидеров нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В регионе действует система мер по увеличению эффективности производства, адресную господдержку получают сорок пять крупных и средних предприятий базовых отраслей экономики, к 2024 году их число должно увеличиться до шестидесяти четырех.

- Отрадно видеть, что Волгоградская область занимает высокие позиции по многим показателям реализации приоритетных национальных проектов. Важно понимать, что в регионе, муниципалитетах проделана огромная работа по организации проектной деятельности, - подчеркнул Председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко. – Над совершенствованием каждого конкретного направления трудятся профессионалы, а областная администрация всегда открыта и прислушивается к предложениям по совершенствованию работы.

Напомним, что в 2018 году майским указом Президент Российской Федерации определил национальные цели и стратегические задачи развития страны на ближайшие шесть лет. В соответствии с ними Правительством РФ были разработаны паспорта двенадцати нацпроектов, сформированы органы управления проектной деятельностью. Главными задачами на сегодня является повышение качества и продолжительности жизни россиян, ускорение темпов роста социально-экономического развития. В Волгоградской области создан и действует Совет по реализации национальных и приоритетных проектов развития региона во главе с губернатором Андреем Бочаровым. В эту работу включены органы исполнительной власти, депутаты областной Думы и муниципалитеты.

Отметим, что в 2019 – 2024 годах на реализацию национальных проектов на территории Волгоградской области планируется направить 173 млрд. рублей. Всего же в рамках проектной деятельности в регионе предстоит реализовать около четырех тысяч мероприятий, возвести свыше тысячи объектов, почти половина из которых уже построена.