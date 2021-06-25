Перед вакцинацией измеряют давление и температуру: «КП» объясняет, как появился фейк о том, что волгоградский губернатор сделал прививку через рубашку

Каждому, кто делает прививку хоть от гриппа, хоть от коронавируса, перед процедурой измеряют давление и температуру. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Тема вакцинации от коронавируса сейчас очень горячая. А подогревают ситуацию еще и различные фейки. Один из последних о том, что волгоградскому губернатору сделали прививку от коронавируса через рубашку. С утра 25 июня в соцсетях распространяют фото, принадлежащее «Комсомольской правде», на котором Андрей Бочаров проходит медосмотр. Конкретно – врач измеряет главе Волгоградской области давление. Это стандартная процедура перед любой вакцинацией. Измеряли давление и температуру любому россиянину, который сделал прививку от гриппа или COVID-19.

Хоть в космос, сказал врач, измерив давление волгоградскому губернатору перед прививкой от гриппа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото мы использовали как иллюстрацию к новости о том, что все муниципальные служащие, все сотрудники администрации Волгоградской области (за исключением тех, у кого есть противопоказания и антитела), по поручению Андрея Бочарова должны вакцинироваться от коронавируса в условиях обострения ситуации с заболеваемостью. Понемногу прирост заболевших увеличивается каждый день. Мы пишем о том, что глава области, по словам его пресс-службы, вместе со своей семьей не только вакцинировался, но уже и ревакцинировался от коронавируса. Новость мы проиллюстрировали фотографией из архива «Комсомольской правды»: она сделано осенью 2020 года, когда губернатор в числе первых пошел делать прививку от гриппа. Это не постановка, как показалось любителям фейков. Если посмотреть на фото с другого ракурса, вы увидите, как врач волгоградской областной больницы №1 измеряет Андрею Бочарову давление перед прививкой. После этого губернатор отправился в процедурную, где медсестра этой же больницы сделала прививку. Для этого, конечно, губернатор снял рубашку, а журналисты присутствовавшие перед подготовкой к процедуре, чтобы никого не смущать, вышли в коридор.