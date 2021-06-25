Гастроэнтеролог рассказал о бактерии, вызывающей рак желудка

Лечиться от бактерии нужно, это избавит многих проблем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в мире каждый второй человек является носителем бактерии helicobacter pylori. Именно этот микроорганизм поселяется на слизистой и вызывает эрозии, язвы и рак желудка. Как происходит заражение, может ли заболевание протекать бессимптомно и как выявить опасность, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Павел Бакумов.

Что должно насторожить?

- Если у человека анемия, низкий гемоглобин, нужно бежать к врачу. Это тревожный симптом. Если худеет человек без причины, тоже надо бежать к врачу. Если температура, лихорадка - ни в коем случае нельзя самостоятельно проводить какие-то схемы лечения, - подчеркивает гастроэнтеролог.

Чем опасна хеликобактер пилори?

Бактерия хеликобактер пилори благодаря своему строению свободно продвигается в желудочной слизи и может фиксироваться на слизистой оболочке и организовывать колонии. Helicobacter pylori (HP) вырабатывает фермент уреазы, который расщепляет мочевину, за счет этого вокруг нее образуется повреждение слизистой оболочки, которая потом может перерасти в эрозию, язву и даже рак желудка.

Не все так страшно, и не в 100% случаев ситуация развивается по этому сценарию, - успокаивает профессор. В любом случае после инфицирования палочкой развивается воспаление, и живет эта бактерия в каждом втором из нас:

- Если у человека есть эта инфекция, то у него есть и воспалительный процесс в слизистой желудка. Хотите вы этого или не хотите. Чувствуете ли вы дискомфорт или ничего не чувствуете. Есть инфекция — есть воспалительный процесс, и в дальнейшем он может развиваться по каскаду, который получил название каскад Correa.

То есть нормальная клетка слизистой желудка постепенно перерождается и приводит к развитию инвазивного рака. Но происходит это на протяжении многих лет. Поэтому так важно как можно раньше обнаружить инфекцию и начать ее лечить.

Как защититься?

Как правило, заражение хеликобактер пилори происходит в юности – до 14 – 15 лет. Для этого достаточно, чтобы эта бактерия была у других членов семьи. Поэтому главный путь профилактики – соблюдение гигиены.

- Маленький ребенок уронил соску — бабушка, дедушка, пожалуйста, не облизывайте ее, не давайте ребенку потом эту соску в рот. Меньше целуйте своих любимых чад. Как правило, в семье передаются одни и те же штаммы, - подчеркивает Павел Бакумов.

Но это далеко не единственный способ заразиться. Случается, что хеликобактер пилори передается с медицинскими инструментами, например, гастроскопами. Также можно подцепить ее бытовым путем, например, вымыв овощи не чистой водой, в которой находится бактерия. Жить в воде эта инфекция может до месяца. Еще дольше – в зубном налете. Поэтому даже прошедшие лечение могут повторно инфицироваться из-за плохо почищенных зубов или через старую зубную щетку.

Риск развития язвенной болезни двенадцатиперстной кишки или желудка составляет от 10 до 50%, в зависимости от того, когда начали лечение. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем меньше вероятность.

- Что касается рака желудка, то вероятность его развития у инфицированных пациентов 1–2%. Тоже зависит от сроков, когда мы лечим. Кроме инфекции хеликобактер пилори, влияние оказывают курение, соль, нитриты и нитраты, поступающие с пищей. Все это ускоряет развитие каскада, - подчеркивает профессор.

Так что от хеликобактер пилори однозначно нужно лечить, чтобы устранить главные предпосылки развития рака желудка.

Как лечить?

Многие боятся делать фиброгастродуоденоскопию (ФГС), процедура весьма неприятная. Поэтому возникает вопрос, а можно ли ее не делать и ограничиться во время лечения дыхательными тестами на хеликобактер пилори.

- На сегодняшний день золотым стандартом тестирования является дыхательный уреазный тест. Его делают во многих клиниках нашего города. Можно самостоятельно обратиться, но лучше сделать тест совместно с консультацией врача. Второй способ по эффективности - это диагностировать инфекцию хеликобактер пилори через исследование антигенов в кале, - отвечает Павел Бакумов. – в любом случае, как и когда проводить диагностику после уже проведенного лечения, вы должны решать с лечащим врачом.

Самолечением хеликобактер пилори заниматься точно не стоит. Схемы для этого применяют различные в зависимости от сопутствующих проявлений. Так что интренет в эом вопросе точно не помощник. Есть и тревожные симптомы, которые требуют уже хирургического вмешательства или госпитализации. Если у вас анемия, низкий гемоглобин, вы худеете без причины, поднялась температура, появилась лихорадка – это повод пойти к врачу.

- Наиболее приемлемой схемой лечения на сегодняшний день является трехкомпонентная либо четырехкомпонентная схема продолжительностью от 10 до 14 дней. С использованием двух антибиотиков и препаратов, подавляющих желудочную секрецию, - подчеркивает профессор.

Но подобрать схему лечения не так просто как кажется. Нужно учитывать изменение самочувствия в ходе лечения. Например, возникновение диареи. Ее причиной не всегда является дисбактериоз или прием антибиотиков. Так что врач вам в помощь.

- В 90% случаев после лечения у больного больше не будет обострения язвенной болезни, - отмечает гастроэнтеролог. - Мы можем провести профилактику основных видов рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта, что тоже очень важно, особенно при семейной наследственности. Плюс есть заболевания, о которых мало кто знает. Например, мальтомы, гиперпластические полипы. Успешная эрадикация также позволяет избавиться от этих проблем. Есть у инфекции хеликобактер пилори и связь с железодефицитной анемией с невыясненным источником - тромбоцитопении, тромбоцитопенической пурпуры.

Врачи признают, что о зловредной хеликобактер пилори они знают далеко не все. Но избавиться от него не только можно, но и нужно.