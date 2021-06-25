Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 июня: 117 заболевших, в больницы попадают молодые

В больницах все больше молодых пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Волгограде и области сохраняется тенденция ежедневного роста числа заболевших коронавирусом. Накануне в регионе было 112 новых случаев COVID-19, сегодня заразившихся с подтвержденным тестами диагнозом уже 117 человек. 49 из них проживают в Волгограде, 20 – в Волжском, остальные случаи распределены по 13 районам области, больше всего ковидников за сутки в Дубовском районе - 10, Калачевском – 8, и Городищенском – 7. Общее число заболевших ковидом волгоградцев перевалило за 62,1 тысячи человек. Накануне оперштаб принял решение о создании резерва и открытии новых инфекционных госпиталей, а также обязательной вакцинации для чиновников и сотрудников сферы услуг. Так происходит и в других регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 июня 2021 года.

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На сегодня в регионе подтвердили 6 летальных исходов от коронавируса. В числе умерших – трое жителей Волгограда: две женщины в возрасте 73 и 75 лет, а также 54-летний мужчина. Также жертвами ковида стали 62-летняя жительница Алексеевского района, 63-летняя женщина из Жирновского и 82-летняя из Даниловского. У всех были проблемы сердечно-сосудистой системы и другие заболевания. Общее число умерших от коронавируса волгоградцев на 25 июня 2021 достигло 1484 человек.

В госпиталях и на дому сейчас лечатся более 1700 человек. Выписка стала отставать от растущего числа новых заболевших. За сутки покинули госпитали 76 человек, всего выздоровели 58,9 тысячи переболевших ковидом волгоградцев.

Власти опасаются, что индийский штамм коронавируса приведет к взрывному росту заболеваемости. Уже сегодня более 61% новых заболевших - это молодые люди. И среди них много тяжелых больных.