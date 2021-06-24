Представитель ВолГУ вошел в состав Общественной палаты Волгоградской области

Фото: ВолГУ

Сегодня региональный парламент утвердил треть состава Общественной палаты Волгоградской области нового созыва, сообщает пресс-служба Волгоградской областной Думы. Кандидатуры были представлены некоммерческими организациями региона.

Одним из десяти утверждённых кандидатов стал начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности Волгоградского государственного университета Павел Переходов, ранее проявивший себя в сфере развития волонтерства. Под руководством Павла Переходова волонтёрский центр «Прорыв» стал одним из ведущих студенческих добровольческих центров страны и организатором порядка 1400 мероприятий университета, региона, Российской Федерации и мира.

Кандидатуры были согласованы на заседании парламентского комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики.

Общественная палата формируется из 30 человек. В соответствии с региональным законодательством Волгоградская областная Дума утверждает 10 человек или одну треть состава из кандидатур, которые представлены некоммерческими организациями региона. Еще 10 человек, рекомендованных структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных на территории Волгоградской области, утверждает своим постановлением губернатор. Затем одобренные областной Думой и главой региона 20 человек определят состав оставшейся «десятки» из кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

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