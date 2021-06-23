Волгоградский регоператор призывает дачников не доводить дело до суда и оплатить вывоз мусора

Фото: ООО"Ситиматик-Волгоград"

Несмотря на этот факт, в среде волгоградских дачников по-прежнему много примеров безответственного отношения к проблеме вывоза мусора. Кто-то складирует отходы на площадки у жилых домов, вызывая переполнение баков. А кто-то и вовсе пользуется услугами нелегальных перевозчиков, которые без особых раздумий сбрасывают мусор в ближайший овраг. Тем временем официальная задолженность дачников перед региональным оператором ООО «Ситиматик-Волгоград» исчисляется уже десятками миллионов рублей, составляя немалую проблему как для самих должников, так и для поставщика услуги.

Все чаще суд становится на сторону волгоградского регионального оператора в решении споров с дачными сообществами. Только за последний год претензионной работы с 50-ти СНТ взыскана задолженность за обращение с ТКО на общую сумму более 7 млн рублей. Сейчас судебные разбирательства идут в отношении десятков садовых товариществ: «Маяк», «Якорь-3», «Синтез», «Червленый», «Отдых» «Движенец-2»… Ряды недобросовестных потребителей коммунальной услуги постоянно растут. Должники пытаются заключить постфактум мировое соглашение с компанией «Ситиматик-Волгоград» и требуют перерасчета платы за вывоз мусора с 1 января 2019 года. Основанием для пересмотра платы они считают отсутствие на руках заключенного договора на вывоз мусора, а также качественно оказанной коммунальной услуги за указанный период в два с половиной года.

Специалисты компании ООО «Ситиматик-Волгоград» проводят активную информационно-разъяснительную работу со всеми категориями потребителей, прежде чем обратиться в надзорные органы. В адрес руководителей СНТ для решения вопросов в досудебном порядке неоднократно высылаются уведомления с подробной информацией об основании для начисления платы и просьбой погасить задолженность.

По вопросу отсутствия у СНТ заключенного договора на обращение с ТКО

В соответствии со ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации все юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе садовые некоммерческие товарищества, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором в письменной форме. Обращаем внимание, что в соответствии «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 (далее – Правила), потребитель также обязан самостоятельно отправить региональному оператору официальную заявку на заключение договора, приложив необходимые документы, в течение 15 рабочих дней со дня размещения исполнителем услуги предложения о заключении указанного договора на своем официальном сайте. В случае если потребитель не направил региональному оператору в указанный срок заявку и документы, то на 16-й рабочий день договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу (п. 8.17 Правил).

Таким образом, со всеми СНТ, независимо от факта подачи своевременной заявки в январе 2019 г., договор считается уже заключенным и является основанием для начисления платы за обращение с ТКО. В среде хозяйствующих субъектов бытует ошибочное мнение, что отсутствие подписанного договора освобождает их от оплаты и соответственно, не может быть взыскана задолженность. Но это не так. Ведь услуга оказывается: региональный оператор по умолчанию вывозит на утилизацию весь мусор, образованный на территории Волгоградской области, включая сокрытый недобросовестными юридическими лицами. И уклонение от оплаты может стать поводом для взыскания задолженности через суд.

По вопросу ответственности за организацию контейнерной площадки на территории СНТ и альтернативные способы избавления от мусора

Зона обслуживания регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» - вся территория Волгоградской области. Это означает, что только компания «Ситиматик-Волгоград», которой на конкурсной основе был присвоен статус регионального оператора, с 1 января 2019 года в соответствии с утвержденной территориальной схемой вывозит отходы со всех без исключения занесенных в официальный реестр контейнерных площадок области.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра», каждое СНТ должно оборудовать собственную контейнерную площадку и заключить договор на услугу по обращение с ТКО с региональным оператором. А если у СНТ нет контейнерной площадки, то весь генерируемый на его территории мусор либо забирается дачниками с собой в город и выгружается в придомовые баки, не рассчитанные на эту дополнительную нагрузку, либо вывозится посредством нелегальных перевозчиков в ближайший овраг или даже на сопредельную с дачным массивом территорию. А ответственность за ликвидацию таких несанкционированных свалок лежит целиком на региональном операторе. В итоге, весь генерируемый дачниками мусор тем или иным путем собирается и вывозится именно региональным оператором. Напомним, что никакие иные компании-перевозчики не обладают правом на сбор и утилизацию ТКО, а привлечение их к вывозу отходов – прямое нарушение федерального природоохранного законодательства.

По вопросу о возможности перерасчета платы для СНТ за период с начала деятельности регионального оператора (с 1 января 2019 г.)

Речь скорее идет о возможности предоставления рассрочки садовым товариществам на погашение образовавшейся задолженности. Если дело дошло до суда, то получить перерасчет за период, в отношении которого подан иск, уже не получится. Поэтому региональный оператор «Ситиматик-Волгоград» призывает дачников ответственно подходить к вопросу обращения с коммунальными отходами. Поэтому региональный оператор «Ситиматик-Волгоград» призывает дачников ответственно подходить к вопросу обращения с отходами и убедиться в наличии договора на коммунальную услугу и оборудованной контейнерной площадки в своем СНТ. Не потворствуйте незаконным способам складирования и вывоза мусора и не допускайте образования задолженности за обращение с ТКО.

По всем дополнительным вопросам, связанным с порядком заключения письменного договора на обращение с ТКО и возможности получения рассрочки, рекомендуем обращаться за напрямую к специалистам регионального оператора по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40, 3 этаж.

Первоначальная консультация также возможна по телефону клиентского центра ООО «Ситиматик-Волгоград» 8 (8442) 23-23-23.

Наименьшее время ожидания ответа специалиста: по будням с 18:00 до 20:00, а также в выходные дни.

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