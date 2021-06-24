Ихтиолог рассказал, почему могли погибнуть рыбки в пруду на набережной Волгограда

В пруд после чистки заселят новых рыбок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде погибли все золотистые рыбки в пруду на Центральной набережной. Японских карпов кои заселили туда в мае 2019 года. Правда, зимовали рыбки в другом месте, так как искусственный прудик небольшой и в морозы промерзал насквозь. Многие горожане считают, что причиной гибели карпов стала 40-градусная жара, из-за которой «закипела» вода. К тому же волгоградка Елена Першина сняла на видео, как золотых карпов поедали черепахи, которые несколько лет делили жилплощадь с рыбками. Но в мэрии говорят, что причиной гибели стали вовсе не жара и черепахи, а мусор и еда, которые волгоградцы щедро сыпали в искусственный водоем.

На видео, которое Елена сняла 22 июня, попал момент, как черепаха кусает рыбку раз, другой. При этом рыбка даже не пытается сопротивляться или уплыть.

- Вокруг пруда стоял запах дохлой рыбы, - рассказывает Елена Першина. - На моих глазах та самая черепаха двух рыбок покусала до смерти. В другом месте три черепахи лежали на камнях и жевали третью.

И все это происходило на глазах детей.

Но ихтиолог, у которого эти карпы кои жили до заселения в пруд, считает, что рыбки погибли из-за недопустимых условий питания, из-за того, что их регулярно подкармливают местные жители. Карпы едят не хлеб, а специальный корм. Поэтому рядом с прудом и установили специальную табличку.

- Я ни разу не видела, чтобы рыб кормили жители, хотя бывало, что ловили черепах, - не верит Елена. - Черепахи покусали рыб! Их либо не надо было в один пруд размещать, либо во время кормить черепах, чтобы те от голода не стали нападать на рыб.

Черепахи в пруду жили водоплавающие, они вполне могут питаться животной пищей. Но вместе с этими рыбками они мирно жили несколько лет и в пруду на набережной, и в пруду в сквере Саши Филиппова.

- Черепахи могут съесть либо уснувшую, либо засыпающую рыбу, что и происходило в пруду на Центральной набережной, - парирует ихтиолог. – Эти виды вполне могут мирно сосуществовать, потому что корма у них хватает. Сейчас ситуация сложилась нетипичная, рыба уже была близка к смерти, поэтому так и произошло.

В ближайшие дни, пруд осушат, почистят и заново зальют водой. Когда та прогреется, в водоем на набережную выпустят новых рыбок – потомство тех самых карпов кои. А черепах пока переселили в другое место.