Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 июня: заболевших все больше, оперштаб «закручивает гайки»

Ситуация с ковидом в регионе снова становится напряженной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кривая заболеваемости коронавирусом в Волгограде и области растет каждый день, хотя прирост и небольшой по сравнению с другими регионами страны. В России на сегодня более 20 тысяч заразившихся, в Москве – более 8,5 тысячи, в Волгоградской области – 112 новых случаев COVID-19. В полдень 24 июня волгоградский оперштаб по борьбе с коронавирусом соберется на заседание, на котором будут принимать решения. Скорее всего, карантинные ограничения, которые смягчили лишь 12 июня, снова будут ужесточать. Не обойдется и без толчка для массовой вакцинации. Так происходит по всей стране. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 июня 2021 года.

- Индийские штаммы коронавируса уже в регионе, - заявил губернатор Волгоградской области.

Создание коллективного иммунитета - единственный, по мнению властей, способ сохранить население. Поэтому на предприятиях, которые проигнорируют вакцинацию, могут на время приостановить деятельность по решению оперштаба. Кроме того, введут обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и чиновников.

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Общее число заболевших ковидом в Волгоградской области достигло почти 62 тысяч человек, выздоровевших за это время 58,8 тысячи. За минувшие сутки закрыли больничные листы лишь 78 перенесших коронавирус волгоградцев. По данным облздрава, ежедневно в ковидные госпитали поступает 130 – 140 новых пациентов, многие уже в тяжелом состоянии. Поэтому в ближайшую неделю в регионе развернут дополнительно тысячу ковидных коек, плюс еще тысяча будет в резерве.

Не падает и смертность – снова 7 летальных исходов коронавируса за сутки зафиксировали в Волгограде и области. Общее число умерших достигло 1478 человек.