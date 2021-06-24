В детском лагере под Волгоградом подростки массово пожаловались на проблемы со зрением

Фото: детский лагерь "Босоногий гарнизон".

В ночь с 22 на 23 июня в частном детском лагере «Босоногий гарнизон» Калачёвского района Волгоградской области сразу 5 детей в возрасте 13 лет пожаловались на дискомфорт в глазах. Госпитализировать никого не пришлось, но подростков сейчас обследуют врачи. По данному факту организована проверка. Отметим, что проблемы со зрением могли вызвать прибор для кварцевания или спреи от насекомых. Было предположение, что это вирусный коньюктивит.

Как пояснили в облздраве, пять детей обратились с жалобами к сотрудникам лагеря. Они рассказали, что вечером брызгались средствами от комаров и мошек. Утром 23 июня вызвали офтальмолога из районной больницы.

- Он осмотрел 11 детей, в том числе тех, кто также почувствовал дискомфорт в глазах. Самочувствие ребят на момент осмотра было удовлетворительным, у одного ребенка зафиксировано раздражение сетчатки глаз, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Пятерым назначили специальные капли. Остальным детям из этого же отряда помощь не потребовались, они чувствуют себя хорошо. Шестерых мальчиков и девочек родители забрали для обследования.

Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, врачи районной больницы поставили детям вирусный коньюктивит, а офтальмологи из Волгограда – электроофтальмию, то есть ожог.

- В настоящий момент организована межведомственная проверка. Чтобы определить возможный источник изъяты, в том числе прибор для кварцевания и спреи-аэрозоли. Ситуация находится на контроле профильных ведомств, - добавили в областной администрации.

- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с публикациями СМИ о наличии жалоб на боли в глазах у ряда несовершеннолетних, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Босоногий гарнизон». Накануне обращение аналогичного содержания поступило в прокуратуру Калаческого района Волгоградской области от родителей подростков, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Добавим, что после этого случая в лагере возможна проверка по статье УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».