Как спастись в 40-градусную жару: советы врача

В жару всегда носите с собой воду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде уже который день стоит 40-градусная жара, на солнце температура зашкаливает за 60 градусов. Раскаленные асфальт и дома добавляют неприятных ощущений. Там, где нет тени, солнце просто обжигает, а таких мест в городе предостаточно. Как пережить летний зной в Волгограде, советует врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ Мария Деревянченко.

Правило 1: пейте больше чистой воды и всегда носите с собой полулитровую бутылочку с живительной влагой

- При высокой температуре окружающей среды мы теряем большое количество жидкости, в том числе с потоотделением. Если у вас нет тяжелой сердечной недостаточности и патологии почек, в день рекомендовано выпивать не менее 30 миллилитров воды на килограмм массы тела. В среднем это - 2-3 литра в день. Причем речь идет именно о чистой воде, чай, кофе, соки мы не считаем, - советует доктор.

Правило 2: не ешьте жирное

Тяжелая и жирная пища будет в жару тяжким грузом для организма.

- Добавьте в рацион качественные белки в виде грудки курицы или индейки, мяса кролика, молодой телятины, рыбы, морепродуктов. Сочетайте белок с медленными углеводами и полезными жирами в виде овощных салатов, заправленных маслами холодного отжима (горчичным, оливковым, кунжутным, льняным и т.д.). Употребляйте много ягод (прекрасные антиоксиданты) и фруктов, - советует врач.

Сильно охлажденные продукты, особенно сразу после возвращения с жары только навредят. Сливочным мороженым доктор также советует не злоупотреблять. Его можно заменить на йогуртовое, которое, кстати, можно быстро и просто приготовить самому.

Правило 3: носите «дышащую» одежду из натуральных тканей

Лучшие материалы на жаркое лето - хлопок, лен, шелк, эти ткани позволяют минимизировать нарушения теплоотдачи.

- Рекомендую многослойность в одежде и обязательное ношение головного убора – здесь нам повезло – в этом сезоне крайне актуальны и бейсболки, и шляпы, и многослойная одежда! – советует доктор.

Правило 4: не выходите на улицу в дневные часы

В жару на раскаленных городских улицах можно находиться утром до 10 – 11 часов и вечером после 17 часов. В остальное время старайтесь этого по возможности избегать. Особенно это касается тех, кто переболел коронавирусом - агрессивное воздействие солнечных лучей может иметь негативные последствия.

Правило 5: сплит-системы - на 25 градусов

В жару так и хочется врубить сплит на максимум, но врач делать этого не советует. Особенно, если вы только вернулись с улицы. Кондиционер должен работать на комфортных для организма температурах – минимум 23-25 градусов.

- Более низкие температуры могут способствовать охлаждению организма и снижению иммунитета, - подчеркивает Мария Деревянченко.

Правило 6: спите не менее 7 – 8 часов

- Давайте организму возможность восстановиться и будьте здоровы!

РЕЦЕПТЫ ОТ ВРАЧА НА ЖАРКИЕ ДНИ

Рецепт полезной воды: Мария Деревянченко советует в кувшин чистой воды добавлять пучок мяты плюс несколько долек лимона, как вариант - один огурец и половина лимона, порезанные кружочками, плюс пучок мяты и одна чайная ложка натертого очищенного имбиря. Полезную воду нужно готовить с вечера, на ночь убрать в холодильник, а с утра пить.

Рецепт полезного мороженого: один банан нарезаем кружочками, складываем в контейнер и отправляем на 2-3 часа в морозилку. После в блендере взбиваем замороженный банан, йогурт без сахара и 120 граммов любых ягод. Не рекомендую употреблять сильно охлажденные продукты в пищу, особенно, если Вы недавно вернулись с жары.