Погибли, спасая друг друга: Под Волгоградом семья из четырех человек отравилась парами сероводорода

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Страшная трагедия произошла в поселке Колхозная Ахтуба Волгоградской области днем 23 июня. 74-летний пенсионер чистил водяную скважину во дворе своего жилого дома – с водой в Заволжье частые проблемы, у многих скважины и колодцы во дворах. Супруга увидела лежащего без сознания мужа рядом со скважиной и бросилась на помощь. Но, когда она спустилась в насосную, ей тоже моментально стало плохо. На помощь родителям бросилась дочь, а за ней – 25-летний внук пожилых людей. И тоже потеряли сознание. В итоге, спасая друг друга, погибла вся семья. Обнаружила их соседка, которая вызвала скорую.

На тот момент, когда приехали врачи и следователи, все члены семьи уже были мертвы. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту следственным органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка.

По предварительной версии, люди отравились парами сероводорода. Это ядовитый газ. Но окончательную причину смерти смогут назвать только после судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты, их направили в Среднеахтубинский район из областного управления.