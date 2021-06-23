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Общество23 июня 2021 12:57

Движение в обход поселка Горьковского в Волгоградской области откроют уже в этом году

Осенью 2021 года Росавтодор намерен пустить автомобили по двум полосам
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Два участка дороги построены, их нужно соединить над железной дорогой.

Два участка дороги построены, их нужно соединить над железной дорогой.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Минус один переезд: об этом просто мечтают автомобилисты, которые пользуются дорогой Волгоград - Каменск-Шахтинский. Уже в этом году можно будет проскочить участок трассы, минуя закрытый шлагбаум в поселке Максима Горького - в разгаре строительство дороги в обход этого населенного пункта. Уже осенью Росавтодор планирует пустить движение по двум полосам магистрали, которая пройдет над железной дорогой. Об этом во время совещания на объекте начальник ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрий Сорокин доложил главе Росавтодора Роману Новикову.

Автомобильная дорога пройдет над железной. Минус один переезд на трассе.

Автомобильная дорога пройдет над железной. Минус один переезд на трассе.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это дорога общей протяженностью 11,7 километра, шириной в 4 полосы, с освещением на всем участке частично уже готова, осталось соединить два участка. Не хватает куска дороги над железнодорожными путями. Чтобы его достроить, пришлось договариваться с РЖД:

- Только что мы заключили соглашение с железными дорогами, нам будут предоставлены окна, тогда можно будет приступать к монтажу пролетов через железнодорожные пути, - отчитался начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. - Объем, который запланирован на этот год, выполнен на 78%. Еще один проблемный момент - переключение газопровода.

Большая часть четырехполосной дороги уже готова.

Большая часть четырехполосной дороги уже готова.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

После того, как достроят дорогу, решится много проблем: транзитный транспорт больше не будет заезжать в поселок, что улучшит экологию в населенном пункте и положительно скажется на безопасности жителей. Еще один плюс – для водителей. Без заезда в поселок их путь будет гораздо быстрее, увеличится скорость потока. Правда, губернатор Андрей Бочаров не стал называть конкретных сроков открытия движения.

- Мы идем по плану, но не хочу опережать события, есть много вопросов, связанных с сетями. Нам главное не гнать, а сделать объект качественно. Хотим, чтобы эта дорога продержалась вдвое больше гарантийного срока, - говорит волгоградский губернатор.

Завершая этот объект, глава области уже думает о следующем: останется один железнодорожный переезд в поселке Новый Рогачик. В прошлом году губернатор уже обсуждал с Минтрансом строительство еще одного обхода, чтобы шлагбаумов на пути водителей на ростовском направлении не осталось. Сегодня он еще раз попросил поддержки в этом вопросе главу Росавтодора.

- Поддерживаю. Решать одну задачу и не решать другую - никакой транспортной логики нет, - отвечает Роман Новиков. Поэтому в ближайшем будущем федеральная трасса пойдет в обход еще одного населенного пункта - Нового Рогачика.

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