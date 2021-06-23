Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 июня: растет число тяжелых больных, больницы загружены на 90%

Каждые день скорые увозят в госпитали по 130-140 человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

80, 90, 100, сегодня уже 106 заболевших в день: Постепенно суточный прирост заразившихся коронавирусом в Волгоградской области растет. А самое неприятное, что растет число тяжелых случаев ковида, когда лечение дома не помогает, и человеку нужна госпитализация. Каждый день в больницы города поступает 130-140 человек. У Кого-то из них вирус не идентифицируется, врачи ставят им диагноз на основании симптомов и результатов КТ. Больницы уже загружены на 90%. Все идет к тому, что скоро волгоградские власти будут разворачивать новые госпитали. Пока же на фоне других регионов ситуация у нас выглядит стабильной. За последние сутки в России выявлено 17 594 случая COVID-19 в 85 регионах. Только 15,8% из этого числа переносят ковид бессимптомно, их выявили по контакту с заразившимися. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 июня 2021 года.

За сутки в стране не справились с болезнью 548 человек. Это больше, чем вчера. В списке умерших 6 жителей Волгоградской области. Самому младшему из них был всего 61 год, старшему - 91.

Выписали с больничного 75 человек. Облаздрав предупредил, что с 1 июля все излечившиеся от ковида могут пройти углубленную диспансеризацию: им сделают биохимический анализ крови, рентген грудной клетки и другие исследования. От отдаленных последствий коронавируса умерло уже очень много жителей наши страны.

Чтобы всего этого избежать, можно просто привиться. На 100% вакцина не защищает от коронавируса – даже в больницу попадают привитые граждане. Но переносят они и сам вирус, и его последствия легче. В Волгоградской области прививки делают практически во всех поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Уколоться «Спутником V» можно даже в музее.