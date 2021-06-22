Юные футболисты сразились за Кубок «Комсомолки»

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В середине июня на стадионе «Электроник» уже в пятый раз прошел открытый турнир Волгоградской области по футболу на Кубок газеты «Комсомольская правда» среди команд футболистов 2010 года рождения. Турнир отметил свой первый юбилей, а юные игроки хотя пока только мечтают о славе Левандовски, Месси и Роналду, но все же показали по-настоящему красивый футбол и волю к победе.

Юные футболисты боролись за победу и показывали характер. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году за Кубок любимой газеты боролись шесть команд из Волгограда: МБУСШОР № 19 «Олимпия»-1, МБУ СШОР № 19 «Олимпия»-2, МБУ СШОР № 3, ФК «Олимпия»-1, ФК «Олимпия»-2 и ФК «Нефтяник». В период пандемии турнир проходил со всеми положенными ограничениями. Но мальчишек это не смутило, они боролись за победу и показывали характер. На стадионе свирепствовала мошка, однако юные футболисты с мужеством переживали трудности, носились по полю и забивали один гол за другим. Воле этих ребят могут позавидовать даже профессиональные футболисты.

Победителям вручили кубки, медали и конечно же подарки от партнера. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Помог «Комсомолке» провести юбилейный пятый турнир генеральный партнер - компания Linde - лидер в области производства и поставок промышленных, пищевых и медицинских газов. Предприятие уже четвертый раз поддерживает футбольные соревнования, а ребята всегда ждут замечательные призы и подарки от наших партнеров. Ведь наградой участникам турнира стали спортивные аксессуары, которые пригодятся им в дальнейшем. Мальчишки сразу пустили их в дело. Благодарим за помощь в организации соревнований МБУ СШОР №19 «Олимпия» (Волгоград).

Подарки от генерального партнер - компании Linde. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Наши победители

1 место - МБУ СШОР (номер) 19 "Олимпия" (Волгоград). Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Чемпионами V открытого турнира Волгоградской области по футболу на Кубок газеты «Комсомольская правда» среди команд футболистов 2010 года рождения стала команда МБУ СШОР № 19 «Олимпия»-1, которая забила 25 голов в ворота соперников. Второе место в упорной борьбе завоевали футболисты МБУ СШОР № 3. Бронза турнира у ФК «Нефтяника». Команды получили кубки, медали и грамоты. Отметили и лучших игроков, вот эти ребята:

«Лучший вратарь»: Владимир Жогин, МБУ СШОР № 3(Волгоград)

«Лучший защитник»: Егор Тепляков,ФК «Нефтяник» (Волгоград)

«Лучший полузащитник»: Василий Кориков,МБУ СШОР № 3 (Волгоград)

«Лучший нападающий»: Артем Казаков, МБУ СШОР № 19 «Олимпия»-1 (Волгоград)

«Лучший бомбардир»: Тимур Гамбарчаев, МБУ СШОР № 19 «Олимпия»-1 (Волгоград)

«Лучший игрок»: Владислав Лапин, МБУ СШОР № 19 «Олимпия»-1 (Волгоград)

После награждения ни футболисты, ни их родители не скрывали эмоций.

2 место - МБУ СШОР (номер) 3 (Волгоград). Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы выкладывались, было тяжело. Но получать награды вдвойне приятно! - признается «Лучший игрок» Кубка «Комсомолки» Владислав Лапин. Футболом он занимается уже больше половины жизни - с четырех лет, и останавливаться на этом не собирается.

3 место - ФК "Нефтяник" (Волгоград). Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мы желаем всем участникам турнира расти, развиваться и совершенствовать свое мастерство. И, конечно, пусть у юных футболистов будет еще множество соревнований, новых побед и больших достижений. А мы ждем ребят через год на шестом открытом турнире Волгоградской области по футболу на Кубок газеты «Комсомольская правда».

Фотогаллерея здесь.