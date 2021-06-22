В Волгограде смертность от ковида выросла, госпитализированных стало больше

Инфекционные госпитали готовы вернуться к работе с ковидными пациентами за 3-4 дня Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 22 июня, на брифинге с участием представителей облздрава обсудили ситуацию с распространением коронавиурса в Волгоградской области. Многие расслабились и уже забывают про маски в общественных местах, а между тем заболеваемость растет.

- В Волгоградской области на сегодняшний день зарегистрировано 61680 случаев новой коронавирусной инфекции с начала периода пандемии. В том числе 5492 ребенка, - рассказал «КП-Волгоград» председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. - Прирост за сутки составил 103 случая, из них 10 детей. Зафиксировано 5 летальных случаев.

В облздраве отмечают не только рост заболеваемости. Изменилась не в лучшую сторону статистика госпитализаций коронавирусных больных. Если раньше число пациентов, которым требовалось лечение в стационаре, достигало сотни, то теперь их стало заметно больше.

- На протяжении последней недели мы отмечаем рост заболеваемости, хотя темпы прироста в нашем регионе ниже, чем в среднем по России. Заполняемость коечного фонда – 85-90%. Наблюдаем тенденцию к росту госпитализаций. Сейчас мы говорим о 130-140 случаев госпитализаций в день. Она постепенно прирастает, в связи с чем я озвучил нашу готовность к дополнительному развертыванию коечного фонда.

В случае всплеска числа больных инфекционные госпитали, которые перевели в штатный режим, вернутся к работе с ковидными пациентами за 3-4 дня. Для этого в больницах есть как ИСЗ, так и необходимые препараты. Готовы к этому и врачи.

- Мы видим явную картину того, что та часть населения, которая вакцинирована, болеет меньше. То, что мы сейчас видим точно - смертность в регионе выросла. Как и по всей стране, - отмечает Алимов.

Волгоградцам напоминают о бесплатной вакцинации. В регионе развернут 61 прививочный пункт. По словам врачей, это единственный доступный всем способ остановить инфекцию.