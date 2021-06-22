Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 июня: число заболевших растет, сделать прививку можно и в музее

Прививаться активно потянусь работники торговли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области снова увеличилось число заболевших, но не намного: по сравнению со вчерашним днем положительных тестов больше на 2. 21 июня заразился 101 человек, 22-го зарегистрировали 103 случая коронавируса. Пока мы держимся на 33 месте по приросту заболевших, но власти готовятся к любому повороту событий. И задумались об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер, контактирующих с людьми. Всего за последние сутки в России выявлено 16 715 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего лишь 14,7% людей болеют бессимптомно. Вирус стал агрессивнее, болеют ковидом тяжелее, как итог - 546 летальных исходов за сутки в стране. 5 из них – жители Волгоградской области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 июня 2021 года.

Справились с болезнью и закрыли больничный 72 жителя нашего региона. Теперь им предстоит долго восстанавливать свое здоровье. А тех, кто переболел давно, приглашают на вакцинацию. Как и тех, кто вообще еще не сталкивался с коронавирусом. В скором времени вслед за Москвой у нас могут начать отстранять от работы сотрудников торговли, сферы обслуживания, МФЦ, почты, банков и прочих организаций, предполагающих личный контакт с другими людьми, которые не прошли вакцинацию.

В торговых центрах выстроились очереди на прививку из работников торговли. Вчера в «Акварели» израсходовали всю вакцину, которая была в запасе. А привиться сегодня можно не только в поликлинике и ТРЦ, но даже в музее. Пункт вакцинации заработал в музее «Россия. Моя история». Там волгоградцев прививают с 15 до 18 часов сотрудники 3-й поликлиники.