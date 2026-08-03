В волгоградских школах проверяют наличие и оснащение убежищ перед 1 сентября

В убежищах школы обязательно должна быть аптечка, запасы питьевой воды. Фото: администрация Волгограда.

В Волгоградской области в начале августа начались проверки школ, детсадов и учреждений дополнительного образования к началу нового учебного года. Прежде, чем принимать учащихся, все здания должны получить подписанный акт готовности. По школах и садикам сейчас ходят комиссии из сотрудников нескольких ведомств. Как рассказали в мэрии Волгограда, в 2026 году к традиционному списку, на который обращают внимание инспекторы, добавились укрытия на случай ракетной и беспилотной атаки.

- В данный момент проверяем наличие заглубленных помещений в качестве убежищ на случай чрезвычайных ситуаций, - рассказывает заместитель начальника Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Сергей Войнов.

В укрытиях проверяют все необходимое на случай, если ими придется воспользоваться. В частности, аптечка с лекарствами и питьевая вода. Также во многих школах Волгограда уже появились оснащенные классы, где дети изучают беспилотные авиационные системы.

Школьники изучают беспилотные системы, для этого оборудуют целые классы. Фото: администрация Волгограда.

Сейчас в учреждениях уже должны завершить косметический ремонт и благоустройство территорий. На все это обратит внимание комиссия. По мере необходимости школы и сады меняют старую поломанную мебель, вышедшее из строя или морально устаревшее оборудование, закупают новые учебники и пособия. В Волгограде комиссии проверяют 334 учреждения, включая почти 140 школ и более 180 садиков, в Волжском комиссия работает в 30 государственных школах, 3 частных в 38 детских садах.

- Специалисты проверяют всё: от состояния фасадов и кровли до санитарных норм и пожарной безопасности. Особое внимание в этом году — укрытиям на случай ракетной и беспилотной опасности, - рассказали в администрации Волжского.

- После проведения проверки заполняются акты оценки готовности, - рассказали в администрации Волгограда.

Проверку специально устраивают в первые числа августа, чтобы оставить время на устранение замечаний комиссии, если они будут.