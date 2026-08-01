В пятницу в Волгограде вернулись очереди на заправку. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области с 1 августа 2026 года снова ввели ограничения на отпуск топлива. По информации властей, лимиты ввели на «Лукойле» и «Газпроме», водители также сообщают об ограничениях на «Тебойле». Это связано с резко выросшим спросом на топливо накануне в пятницу. Ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 1 августа 2026 года, последние новости прокомментировали в облпромторге и ТЭК.

- Нефтяные компании, профильные федеральные и региональные ведомства принимают все необходимые меры для сохранения стабильности на топливном рынке региона, - комментируют власти.

Ситуация с бензином Волгограде и области 1 августа 2026 года: ограничения, последние новости на сегодня

В пятницу, после тревожных новостей об атаке на предприятие топливно-энергетического комплекса, в Волгограде снова случились очереди на АЗС, хотя власти уверяют, что запасов топлива достаточно. Это спровоцировало возвращение ограничений на отпуск топлива с 1 августа.

- В связи с резко возросшим спросом компании «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива: за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина, заявили в облпромторге. Это касается любых марок бензина.

На «Лукойле» также действуют лимиты на отпуск «дизеля». На АЗС в Волгограде можно заправить 60 литров, на трассе – до 200 литров за одну транзакцию.

Водители отмечают, что в субботу больших очередей на заправках нет. Возможно, это связано с тем, что большая часть горожан уже выехала за город на дачи и пляжи.

Напомним, только 28 июля в Волгоградской области «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» полностью отменили действовавшие временно лимиты на бензин на фоне упавшего спроса. Из-за ажиотажа их пришлось вернуть опять.

Цены на бензин на заправках Волгограда и области на сегодня, 1 августа 2026 года

По последним данным Росстата, бензин на прошлой неделе даже подешевел. Это касается топлива «народных» марок. За неделю с 21 по 27 июля АИ-92 подешевел в Волгоградской области на 26 копеек, АИ-95 – на 33 копейки. Дизель, напротив, подорожал на 53 копейки. Рекордно выросли цены на 98-й, который за неделю стал дороже на 2 рубля.

Вероятно, повышение спроса вернет все на свои места, и цены на АИ-92 и АИ-95 снова поползут вверх.

- Профильные ведомства администрации региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области продолжают мониторинг состояния топливного рынка, - объясняют власти.