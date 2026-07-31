Как будет работать общественный транспорт Волгограда и где припарковаться 1 августа 2026 в день концерта группы «Ленинград»

Транспорт будет работать до ночи. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В день стадионного концерта группы «Ленинград» в Волгограде 1 августа 2026 года общественный транспорт будет работать до поздней ночи. Концерт начнется в 20.00 и завершится уже в одиннадцатом часу, поэтому троллейбусы, автобусы и трамваи будут развозить волгоградцев до полуночи. Остановку у стадиона «Волгоград Арена» снова отменят, на стадион придется идти пешком от ЦПКиО и Мамаева кургана. А машину и вовсе лучше оставить дома.

Остановки у стадиона «Волгоград Арена» закроют 1 августа 2026 в Волгограде

В Волгограде из-за большого скопления людей и в целях безопасности дорожного движения власти снова решили развести потоки и закрыть 1 августа 2026 года для посадки и высадки пассажиров остановку «Волгоград Арена».

- С 17.00 до 24.00 1 августа 2026 года отменяется посадка и высадка пассажиров на ост. «Стадион «Волгоград Арена», - заявили в мэрии. На концерт придется идти от Мамаева кургана и ЦПКиО, сюда же после окончания шоу подадут дополнительный транспорт.

Как будут ходить скоростной трамвай, электробус и троллейбусы 1 августа 2026 в Волгограде, как доехать на концерт «Ленинград»: расписание

На усиленный режим работы перейдут 1 августа 2026 года скоростные трамваи, автобусы и троллейбусы. Оставить машину в пешей доступности от стадиона смогут не многие, поэтому власти предлагают воспользоваться общественным транспортом, который поедет в разные концы города.

Последние вагоны скоростного трамвая от остановки «Мамаев Курган» до «Ельшанки» отправятся ориентировочно в 24.00, в сторону «ВГТЗ» - в 0.35. Трамваи будут следовать после концерта с интервалом в 5-6 минут.

Троллейбусы №№ 8а, 9 и 10а будут ходить в Волгограде 1 августа до полуночи. К моменту окончания концерта группы «Ленинград» транспорт будет ждать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев Курган» и отправляться по мере заполнения.

Работать 1 августа до поздней ночи будут автобусы. В Красноармейский район можно будет уехать от «Мамаева кургана» на «двойке» и автобусе №55. Электробус отвезет пассажиров в Кировский район. Также на автобусе можно будет добраться Жилгородок и до улицы Грамши.

А вот электрички на этот раз будут работать по расписанию выходного дня. Дополнительных рейсов в связи с выступлением Сергея Шнурова не назначено.

Какие дороги и парковки перекроют из-за концерта «Ленинград» 1 августа 2026 года в Волгограде

С 7.00 1 августа 2026 года из-за концерта группы «Ленинград» в районе стадиона «Волгоград Арена» перекроют дороги. Как сообщает администрация Волгограда, будет закрыт проезд по ул. Зайцева от проспекта Ленина до улицы Батальонной и участок дороги от проспекта Ленина до гейта №5.

Парковка у ВГАФКа и в Мемориальном парке будет закрыта. Оставить машину зрители смогут только на 7-й Гвардейской, у ТРК «Европа Сити Молл», у здания Областного суда напротив «Европы», у Дворца спорта и у ТЦ «Стройград». И оттуда идти пешком на «Волгоград Арену».

Как попасть на стадион на концерт «Ленинград» 1 августа 2026 года в Волгограде

Для посетителей «Волгоград Арены» 1 августа 2026 года подготовили схемы входных групп на время концерта. Стоит заранее изучить билет и спланировать маршрут, выйдя на ближайшей к вашему гейту остановке.

Гейт 5 – для зрителей с билетами в фанзону.

Гейты 1 и 6 – для зрителей с билетами на танцпол.

Гейты 2 и 3 – для зрителей с билетами на сектора А, С, D.

Гейт 4 – для зрителей с билетами в ложи.

В Волгограде могут возникнуть перебои со связью, тем более в месте массового пребывания людей. Поэтому билеты лучше распечатать или заранее сохранить в память телефона.

С чем не пустят на концерт «Ленинград» 1 августа 2026 года на «Волгоград Арене»

Волгоградцев заранее просят минимизировать количество вещей, которое они хотят взять с собой на стадион. На проходной вас развернут с любой едой и напитками, оружием, боеприпасами, колюще-режущими предметами, пиротехникой, легковоспламеняющимися веществами, наркотиками, стеклянными предметами и металлическими банками и флаконами, маникюрными ножницами, духами, дезодорантами, крупногабаритными предметами, чемоданами, лазерными указками, дронами, профессиональной фото и видеотехникой без аккредитации, флагами и баннерами с запрещённой, экстремистской или оскорбительной символикой.

Не стоит переживать из-за еды: на стадионе будут продавать безалкогольные напитки и еду.