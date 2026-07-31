Тройное счастье: в Волгограде молодую маму с тройняшками выписали из роддома

Счастливые родители и их новорожденные малышки отправились домой. Фото: облздрав.

В Волгограде из перинатального центра №2 выписали 28-летнюю маму и ее новорожденных тройняшек. Три крошечные девочки – Мария, Ксения и Есения – появились на свет 1 июля 2026 года, став первой тройней в регионе в этом году, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

Вес новорожденных был небольшим: 1810, 1730 и 1700 граммов соответственно. Беременность у волгоградки наступила естественным путем, что уже само по себе редкость для троен, и была плановой. Малышки родились на 32-й неделе благодаря операции кесарева сечения, которую провели по плану.

За состоянием будущей мамы и ее троих малышей на протяжении всей беременности следила целая команда медиков. У центра огромный опыт работы с многоплодными беременностями: за 16 лет его существования здесь появились на свет 15 троен и даже 2 четверни.

- Это коллективная работа. Работал весь коллектив для того, чтобы мама смогла доносить детей до того срока, когда они смогут появиться на свет с минимальными проблемами, – подчеркнула заведующая акушерским отделением патологии беременности ВОКПЦ №2 Любовь Фофашкина.

Сразу после рождения, из-за небольшого веса и недоношенности, Марию, Ксению и Есению поместили в отделение реанимации. Там опытные врачи стабилизировали их состояние. К счастью, девочки быстро пошли на поправку и вскоре перевели их в отделение патологии недоношенных новорожденных детей.

- Мария была побольше, а Есения и Ксения - поменьше. Они очень мало находились в отделении реанимации, там их быстро стабилизировали и перевели к нам, – рассказала заведующая отделением Мария Горбачева.

Врачи смогли помочь малышкам набрать необходимый вес и адаптироваться к жизни вне утробы, чтобы сегодня благополучно отправиться домой.

Для молодых родителей рождение тройни стало по-настоящему уникальным событием. В их семьях прежде не было такого – тройняшек не рождалось ни у кого.

- Мы видим результат – счастливую выписку, счастливых родителей, здоровых детей. Но это всегда тяжелая работа. Выносить беременность, подобрать адекватную терапию, выбрать сроки родоразрешения, оказать необходимую помощь детям. То, что мы сегодня увидели в выписном зале – результат слаженной работы большой команды, - отметила главный врач ВОКПЦ №2 Татьяна Веровская, не скрывая радости.

К слову, предыдущая тройня в Волгоградской области появилась на свет в 2023 году. Тогда у жительницы Среднеахтубинского района родились две девочки и мальчик.